Погода в Одесі 5 травня — прогноз на день

Знову насувається похолодання — погода в Одесі на завтра
У понеділок, 5 травня, в Одесі очікується комфортна весняна погода. День пройде з легкою хмарністю та без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від +12 °C вночі до +19 °C вдень. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, а вітер буде помірним.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Вночі температура опуститься до +12 °C, відчуватиметься як +11 °C. Ймовірність опадів — всього 10%, вітер — до 8 м/с.
Зранку повітря залишиться на рівні +12 °C, але вологість підвищиться до 74%. Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.
Вдень потеплішає до +19°C, відчуватиметься навіть тепліше — як +20 °C. Попри легку хмарність, опади малоймовірні — лише 0,1 мм, а вітер збережеться на рівні 7 м/с.
Увечері температура трохи знизиться до +18 °C, можливі незначні опади.
Сонце зійде о 05:36, а захід настане о 20:11. Тривалість світлового дня — 14 годин 35 хвилин.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів.
- Вдень невеликий дощ, місцями помірний, гроза.
- Вітер південний, 9-14 м/с.
- Температура вночі +7...+12 °С, вдень +21...+26 °С, у прибережній зоні +16...+18 °С.
- На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, травень в Україні цьогоріч обіцяє бути вкрай мінливим: температура повітря впродовж місяця змінюватиметься від прохолодних до літніх, майже спекотних показників. Також ми писали, що у понеділок, 5 травня, у більшості регіонів температура повітря значно знизиться, а також пройдуть дощі.
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