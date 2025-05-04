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Знову насувається похолодання — погода в Одесі на завтра

4 травня 2025 16:42
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Одесі 5 травня — прогноз на день
Люди гуляють в парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 5 травня, в Одесі очікується комфортна весняна погода. День пройде з легкою хмарністю та без істотних опадів. Температура повітря коливатиметься від +12 °C вночі до +19 °C вдень. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, а вітер буде помірним.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі температура опуститься до +12 °C, відчуватиметься як +11 °C. Ймовірність опадів — всього 10%, вітер — до 8 м/с.

Зранку повітря залишиться на рівні +12 °C, але вологість підвищиться до 74%. Атмосферний тиск — 752 мм рт. ст.

Вдень потеплішає до +19°C, відчуватиметься навіть тепліше — як +20 °C. Попри легку хмарність, опади малоймовірні — лише 0,1 мм, а вітер збережеться на рівні 7 м/с.

Увечері температура трохи знизиться до +18 °C, можливі незначні опади.

Сонце зійде о 05:36, а захід настане о 20:11. Тривалість світлового дня — 14 годин 35 хвилин.

Погода в Одесі - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів.
  • Вдень невеликий дощ, місцями помірний, гроза.
  • Вітер південний, 9-14 м/с.
  • Температура вночі +7...+12 °С, вдень +21...+26 °С, у прибережній зоні +16...+18 °С.
  • На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Погода в Одесі - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, травень в Україні цьогоріч обіцяє бути вкрай мінливим: температура повітря впродовж місяця змінюватиметься від прохолодних до літніх, майже спекотних показників. Також ми писали, що у понеділок, 5 травня, у більшості регіонів температура повітря значно знизиться, а також пройдуть дощі.

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