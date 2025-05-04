Погода в Одессе 5 мая - прогноз на день - погода в Одессе 5 мая

Люди гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 5 мая, в Одессе ожидается комфортная весенняя погода. День пройдет с легкой облачностью и без существенных осадков. Температура воздуха будет колебаться от +12 °C ночью до +19 °C днем. Атмосферное давление будет оставаться стабильным, а ветер будет умеренным.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью температура опустится до +12 °C, будет ощущаться как +11 °C. Вероятность осадков — всего 10%, ветер — до 8 м/с.

Утром воздух останется на уровне +12 °C, но влажность повысится до 74%. Атмосферное давление — 752 мм рт. ст.

Днем потеплеет до +19 °C, будет ощущаться даже теплее — как +20 °C. Несмотря на легкую облачность, осадки маловероятны — всего 0,1 мм, а ветер сохранится на уровне 7 м/с.

Вечером температура немного снизится до +18 °C, возможны незначительные осадки.

Солнце взойдет в 05:36, а закат наступит в 20:11. Продолжительность светового дня — 14 часов 35 минут.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Ночью без существенных осадков.

Днем небольшой дождь, местами умеренный, гроза.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем +21...+26 °С, в прибрежной зоне +16...+18 °С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, май в Украине в этом году обещает быть крайне изменчивым: температура воздуха в течение месяца будет меняться от прохладных до летних, почти жарких показателей. Также мы писали, что в понедельник, 5 мая, в большинстве регионах температура воздуха значительно снизится, а также пройдут дожди.