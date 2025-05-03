Погода в Одесі 4 травня 2025: температура, вітер, опади

Жінка йде містом. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 4 травня, в Одесі очікується теплий і сухий день. Протягом доби температура коливатиметься від +11 °C вночі до +19 °C вдень. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер буде помірним, але доволі відчутним — до 10 м/с. Загалом погода буде приємною і комфортною для прогулянок та відпочинку.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Нічна температура становитиме близько +11 °C, а вранці повітря прогріється до +12 °C. Вдень очікується до +19 °C, і така температура збережеться до вечора — +17 °C.

Сонце зійде о 05:37, а захід настане о 20:09. Загальна тривалість світлового дня — понад 14 годин 32 хвилини.

Рівень вологості змінюватиметься протягом доби — від 58% вночі до 53% увечері. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним, близько 754 мм рт. ст. Варто звернути увагу на вітер — його пориви досягатимуть 10 м/с.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів, лише у другій половині дня місцями невеликий дощ, гроза.

Вітер південний, 9-14, вдень місцями пориви 15-17 м/с.

Температура вночі +7...+12 °С, вдень +21...+26 °С, у прибережній зоні +16...+18 °С.

На автошляхах області вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра, 4 травня, погода в Україні буде по-літньому тепла, однак із грозовими дощами. Також ми писали, що травень в Україні цьогоріч обіцяє бути вкрай мінливим: температура повітря впродовж місяця змінюватиметься від прохолодних до літніх, майже спекотних показників.