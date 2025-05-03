Погода в Одессе 4 мая 2025: температура, ветер, осадки, погода в Одессе 4 мая 2025 года

Женщина идет по городу. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 4 мая в Одессе ожидается теплый и сухой день. В течение суток температура будет колебаться от +11°C ночью до +19°C днем. Синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер будет умеренным, но довольно ощутимым — до 10 м/с. В целом погода будет приятной и комфортной для прогулок и отдыха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночная температура составит около +11 °C, а утром воздух прогреется до +12 °C. Днем ожидается до +19 °C, и такая температура сохранится до вечера — +17 °C.

Солнце взойдет в 05:37, а закат наступит в 20:09. Общая продолжительность светового дня — более 14 часов 32 минуты.

Уровень влажности будет меняться в течение суток — от 58% ночью до 53% вечером. Атмосферное давление будет оставаться стабильным, около 754 мм рт. ст. Стоит обратить внимание на ветер — его порывы будут достигать 10 м/с.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Переменная облачность.

Без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза.

Ветер южный, 9-14, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем +21...+26 °С, в прибрежной зоне +16...+18 °С.

На автодорогах области утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, завтра, 4 мая, погода в Украине будет по-летнему теплая, однако с грозовыми дождями. Также мы писали, что май в Украине в этом году обещает быть крайне переменчивым: температура воздуха в течение месяца будет меняться от прохладных до летних, почти жарких показателей.