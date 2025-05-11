Погода в Одессе 12 мая: холод, дождь и ветер

Женщина идет под зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситам стоит готовиться к настоящей весенней прохладе. В понедельник, 12 мая, температура днем не поднимется выше +9 °C, а утром будет еще холоднее. Ожидаются дожди и порывистый ветер — без теплой одежды не обойтись. Несмотря на середину мая, погода больше похожа на раннюю весну.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночная температура составит +9 °C, с влажностью до 77% и слабым ветром до 2 м/с и сильным дождем. Уже утром похолодает до +8 °C, а будет ощущаться как +7 °C. Также возможны осадки, а ветер усилится до 6 м/с.

Днем будет всего +9 °C, при ветре 7 м/с и влажности 84%. Вечером немного теплее — до +11 °C, но будет ощущаться как +10 °C. Ветер останется порывистым.

Солнце взойдет в 05:26, а зайдет в 20:20 — световой день продлится почти 15 часов. Однако солнца будет мало: из-за облачности день будет казаться еще более мрачным.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно.

Ночью умеренный дождь, местами значительный, днем небольшой дождь.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура ночью +4...+9 °С, днем +12...+17°С.

На автодорогах области ночью видимость во время дождя 2-4 км.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Одессе на неделю

Добавим, что с 10 по 14 мая в Одесской области установится неустойчивая погода из-за влияния сразу двух атмосферных образований. К уже активному циклону JURGEN присоединится KLAUS, и эта "парочка" обусловит облачную, влажную и порывистую атмосферу над регионом. Ожидаются местами сильные грозы.

График дождей в Одесской области. Фото: Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей

Напомним, в Одессе объявили предупреждение об опасных погодных условиях, ведь в ночь на понедельник, 12 мая, синоптики прогнозируют значительный дождь. Также мы ранее писали, что температура воздуха в течение мая будет меняться от прохладных до летних, почти жарких показателей.