В Одесі всю ніч очікується потужна злива

Ніч в Одесі буде неспокійна — синоптики попереджають про грозу
В Одесі оголосили попередження про небезпечні погодні умови. У ніч на понеділок, 12 травня, синоптики прогнозують значний дощ. Це метеорологічне явище І рівня небезпечності — "жовтий" рівень. Містянам радять бути обережними та за можливості залишатися вдома.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Шторм в Одесі
За прогнозом, у місті очікується значний дощ, який може ускладнити ситуацію на дорогах та створити небезпеку для пішоходів і водіїв. Автомобілістам слід не паркувати авто під деревами чи на зливових стоках. Також не варто виходити без потреби в нічний час на вулицю і зважати на умови видимості та слизьке дорожнє покриття.
Мінна небезпека
Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102. Контакти екстрених служб
- Медична допомога: 103
- Патрульна служба: 102
- Комунальна допомога: 15-01
Дощі йтимуть весь тиждень
Додамо, що до 14 травня в Одеській області встановиться нестійка погода через вплив одразу двох атмосферних утворень. До вже активного циклону JURGEN приєднається KLAUS, і ця "парочка" зумовить хмарну, вологу та поривчасту атмосферу над регіоном. Очікуються подекуди сильні грози.
Нагадаємо, поблизу популярного пляжу Чорноморка, приватні будинки, так підприємства зливали у балку господарсько-побутові відходи. Також ми писали, що шторми ще продовжують виносити міни на узбережжя, тому відпочивальникам слід бути обережними.
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