Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Ніч в Одесі буде неспокійна — синоптики попереджають про грозу

Ніч в Одесі буде неспокійна — синоптики попереджають про грозу

Ua en ru
Дата публікації: 11 травня 2025 13:48
В Одесі всю ніч очікується потужна злива
Блискавки під час грози. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі оголосили попередження про небезпечні погодні умови. У ніч на понеділок, 12 травня, синоптики прогнозують значний дощ. Це метеорологічне явище І рівня небезпечності — "жовтий" рівень. Містянам радять бути обережними та за можливості залишатися вдома.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:
Ніч в Одесі буде неспокійна — синоптики попереджають про грозу - фото 1
Повідомлення синоптиків. Фото: скриншот

Шторм в Одесі

За прогнозом, у місті очікується значний дощ, який може ускладнити ситуацію на дорогах та створити небезпеку для пішоходів і водіїв. Автомобілістам слід не паркувати авто під деревами чи на зливових стоках. Також не варто виходити без потреби в нічний час на вулицю і зважати на умови видимості та слизьке дорожнє покриття.

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102. Контакти екстрених служб

  • Медична допомога: 103
  • Патрульна служба: 102
  • Комунальна допомога: 15-01

Дощі йтимуть весь тиждень

Додамо, що до 14 травня в Одеській області встановиться нестійка погода через вплив одразу двох атмосферних утворень. До вже активного циклону JURGEN приєднається KLAUS, і ця "парочка" зумовить хмарну, вологу та поривчасту атмосферу над регіоном. Очікуються подекуди сильні грози.

Весна на паузі — синоптики про погоду в Одесі на завтра - фото 3
Графік дощів на Одещині. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів 

Нагадаємо, поблизу популярного пляжу Чорноморка, приватні будинки, так підприємства зливали у балку господарсько-побутові відходи. Також ми писали, що шторми ще продовжують виносити міни на узбережжя, тому відпочивальникам слід бути обережними.

погода Одеса Одеська область Новини Одеси блискавка гроза
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /