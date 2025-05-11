В Одесі всю ніч очікується потужна злива

Блискавки під час грози. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі оголосили попередження про небезпечні погодні умови. У ніч на понеділок, 12 травня, синоптики прогнозують значний дощ. Це метеорологічне явище І рівня небезпечності — "жовтий" рівень. Містянам радять бути обережними та за можливості залишатися вдома.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Повідомлення синоптиків. Фото: скриншот

Шторм в Одесі

За прогнозом, у місті очікується значний дощ, який може ускладнити ситуацію на дорогах та створити небезпеку для пішоходів і водіїв. Автомобілістам слід не паркувати авто під деревами чи на зливових стоках. Також не варто виходити без потреби в нічний час на вулицю і зважати на умови видимості та слизьке дорожнє покриття.

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102. Контакти екстрених служб

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Дощі йтимуть весь тиждень

Додамо, що до 14 травня в Одеській області встановиться нестійка погода через вплив одразу двох атмосферних утворень. До вже активного циклону JURGEN приєднається KLAUS, і ця "парочка" зумовить хмарну, вологу та поривчасту атмосферу над регіоном. Очікуються подекуди сильні грози.

Графік дощів на Одещині. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів

Нагадаємо, поблизу популярного пляжу Чорноморка, приватні будинки, так підприємства зливали у балку господарсько-побутові відходи. Також ми писали, що шторми ще продовжують виносити міни на узбережжя, тому відпочивальникам слід бути обережними.