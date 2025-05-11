В Одессе всю ночь ожидается мощный ливень

Молнии во время грозы во время грозы. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе объявили предупреждение об опасных погодных условиях. В ночь на понедельник, 12 мая, синоптики прогнозируют значительный дождь. Это метеорологическое явление І уровня опасности — "желтый" уровень. Горожанам советуют быть осторожными и по возможности оставаться дома.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Сообщение синоптиков. Фото: скриншот

Шторм в Одессе

По прогнозу, в городе ожидается значительный дождь, который может осложнить ситуацию на дорогах и создать опасность для пешеходов и водителей. Автомобилистам следует не парковать авто под деревьями или на ливневых стоках. Также не стоит выходить без надобности в ночное время на улицу и учитывать условия видимости и скользкое дорожное покрытие.

Минная опасность

Отметим, что шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102. Контакты экстренных служб

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Дожди будут идти всю неделю

Добавим, что до 14 мая в Одесской области установится неустойчивая погода из-за влияния сразу двух атмосферных образований. К уже активному циклону JURGEN присоединится KLAUS, и эта "парочка" обусловит облачную, влажную и порывистую атмосферу над регионом. Ожидаются местами сильные грозы.

График дождей в Одесской области. Фото: Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей

Напомним, вблизи популярного пляжа Черноморка, частные дома, так предприятия сливали в балку хозяйственно-бытовые отходы. Также мы писали, что штормы еще продолжают выносить мины на побережье, поэтому отдыхающим следует быть осторожными.