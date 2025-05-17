Стихія вночі: що чекає одеситів біля узбережжя

Ніч біля Чорного моря буде неспокійною — яка загроза на узбережжі
Мешканців Одеси та області попереджають про жовтий рівень небезпеки на узбережжі. У ніч на 18 травня очікується помірне хвилювання моря, а вітер змінить напрямок. Температура повітря знизиться, а морська вода залишатиметься прохолодною.
Про це у суботу, 17 травня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Шторм у Чорному морі
Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища І рівня (жовтого) вздовж узбережжя області. У ніч на 18 травня в регіоні очікується помірне хвилювання моря. Вдень хвилі будуть легкими, тому ситуація покращиться.
Вітер вночі буде північно-західним зі швидкістю 6-11 м/с, а згодом зміниться на південно-західний тієї ж сили.
Рівні води в морі та лиманах залишаються у межах безпечних показників.
Температура повітря вночі становитиме +7...+12 °C, удень — +16...+21 °C. Морська вода залишається прохолодною — +11...+12 °C.
Фахівці радять уникати тривалого перебування поблизу води вночі, не використовувати плавзасоби та дотримуватися правил безпеки.
Мінна небезпека
Адже шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.
Контакти екстрених служб
- Медична допомога: 103
- Патрульна служба: 102
- Комунальна допомога: 15-01
Нагадаємо, синоптик повідомила, що найближчими вихідними, 17 та 18 травня, температури в Україні будуть різними: подекуди очікується до +23 °С, а подекуди — лише +10 °С. Також ми писали про циклон над Україною, який і зумовлює дощову погоду.
Читайте Новини.LIVE!