Стихія вночі: що чекає одеситів біля узбережжя

Людина біля моря під час шторму. Фото ілюстративне: pexels

Мешканців Одеси та області попереджають про жовтий рівень небезпеки на узбережжі. У ніч на 18 травня очікується помірне хвилювання моря, а вітер змінить напрямок. Температура повітря знизиться, а морська вода залишатиметься прохолодною.

Про це у суботу, 17 травня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища І рівня (жовтого) вздовж узбережжя області. У ніч на 18 травня в регіоні очікується помірне хвилювання моря. Вдень хвилі будуть легкими, тому ситуація покращиться.

Вітер вночі буде північно-західним зі швидкістю 6-11 м/с, а згодом зміниться на південно-західний тієї ж сили.

Рівні води в морі та лиманах залишаються у межах безпечних показників.

Температура повітря вночі становитиме +7...+12 °C, удень — +16...+21 °C. Морська вода залишається прохолодною — +11...+12 °C.

Фахівці радять уникати тривалого перебування поблизу води вночі, не використовувати плавзасоби та дотримуватися правил безпеки.

Мінна небезпека

Адже шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Контакти екстрених служб

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, синоптик повідомила, що найближчими вихідними, 17 та 18 травня, температури в Україні будуть різними: подекуди очікується до +23 °С, а подекуди — лише +10 °С. Також ми писали про циклон над Україною, який і зумовлює дощову погоду.