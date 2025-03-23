Жовтий рівень небезпеки: сильний вітер і хвилі на Одещині

На Одещині очікується буревій — загроза з Чорного моря
Завтра, 24 березня, вдень вздовж узбережжя Одещини очікується шторм. Синоптики прогнозують сильний вітер, хвилювання моря та підйом рівня води. Мешканців просять бути обережними.
Про це у неділю, 22 березня, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
Штормова погода в Одесі
Синоптики попереджають про небезпечні гідрометеорологічні явища І рівня (жовтого) вздовж узбережжя Одеського регіону. Протягом доби вируватиме південно-східний вітер силою 12-17 м/с, що може призвести до значного хвилювання моря.
Фахівці радять утриматися від прогулянок вздовж берегової лінії, особливо на відкритих ділянках. Водіям і пішоходам рекомендується бути пильними через можливе посилення поривів вітру.
Додамо, що І рівень небезпечності означає, що погодні умови можуть створювати локальні труднощі, але не несуть значної загрози. Водночас варто дотримуватися обережності, аби уникнути неприємних ситуацій.
Мінна небезпека
Адже шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102.
Контакти екстрених служб
- Медична допомога: 103
- Патрульна служба: 102
- Комунальна допомога: 15-01
Нагадаємо, на узбережжі Одеської області знову виявили морську міну. Також ми пискали, що в Одеському регіоні планують відновити яхтинг.
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