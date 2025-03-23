Морська міна на узбережжі Одещини: військові знищили загрозу

Вибух міни у Чорному морі. Фото ілюстративне: УНІАН

На узбережжі Одеської області знову виявили морську міну. Військові оперативно відреагували та знешкодили небезпечний боєприпас. Подібні випадки продовжують траплятися через штормову погоду та мінну загрозу в Чорному морі.

Про це у суботу, 22 березня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У ВМС ЗС кажуть, що був здійснений контрольований підрив міни у прибережних водах. Вибухонебезпечний предмет був ліквідований без ризику для цивільного населення.

"Силами та засобами ВМС ЗС України було знищено чергову морську міну, яку винесло на узбережжя. Виявлений боєприпас було знешкоджено шляхом контрольованого підриву на місці", — повідомили у ВМС ЗСУ.

Мінна загроза біля моря

Вони також нагадали, що через бойові дії в Чорному морі існує загроза дрейфуючих мін, які можуть опинитися поблизу берега. Громадян закликають бути вкрай обережними та дотримуватися правил безпеки, а у разі виявлення небезпечного предмета слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Також додамо, що в Одеському регіоні продовжує діяти заборона на відвідування неперевірених ділянок узбережжя через загрозу мінної небезпеки. Ознайомитися з безпечними пляжами можна за посиланням.

Контакти екстрених служб

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, через російську атаку на Київ у ніч проти 23 березня загинули люди, серед яких — дитина. Одна з квартир в багатоповерхівці згоріла вщент.