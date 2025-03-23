Морская мина на побережье Одесской области: военные уничтожили угрозу

Взрыв мины в Черном море. Фото иллюстративное: УНИАН

На побережье Одесской области снова обнаружили морскую мину. Военные оперативно отреагировали и обезвредили опасный боеприпас. Подобные случаи продолжают случаться из-за штормовой погоды и минной угрозы в Черном море.

Об этом в субботу, 22 марта, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В ВМС ВС говорят, что был осуществлен контролируемый подрыв мины в прибрежных водах. Взрывоопасный предмет был ликвидирован без риска для гражданского населения.

"Силами и средствами ВМС ВС Украины была уничтожена очередная морская мина, которую вынесло на побережье. Обнаруженный боеприпас был обезврежен путем контролируемого подрыва на месте", — сообщили в ВМС ВСУ.

Минная угроза у моря

Они также напомнили, что из-за боевых действий в Черном море существует угроза дрейфующих мин, которые могут оказаться вблизи берега. Граждан призывают быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасности, а в случае обнаружения опасного предмета следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Также добавим, что в Одесском регионе продолжает действовать запрет на посещение непроверенных участков побережья из-за угрозы минной опасности. Ознакомиться с безопасными пляжами можно по ссылке.

Контакты экстренных служб

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, из-за российской атаки на Киев в ночь на 23 марта погибли люди, среди которых — ребенок. Одна из квартир в многоэтажке сгорела дотла.