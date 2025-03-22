Відновлення яхтингу в Одесі: документи подано в РНБО

Яхти біля берега. Фото ілюстративне: УНІАН/Олександр Прилепа

В Одеській області розглядають можливість відновлення яхтингу. ОВА вже направила відповідні документи в Офіс президента та до Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Проте остаточне рішення ще не ухвалене.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заступника голови обласної військової адміністрації Сергія Кропиву.

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Він каже, що наразі важко спрогнозувати терміни ухвалення рішення. Водночас ОВА продовжує роботу в цьому напрямку, щоб мати чіткий план дій.

"Хотілося б, щоб яхтинг відновили якомога швидше. Ми піднімали це питання на рівні ВМС та інших військових структур. Однак рішення має ухвалити РНБО, і зараз цей процес перебуває на стадії узгодження", — цитують заяву чиновника журналісти видання.

Рішення РНБО визначить подальший алгоритм дій та перспективи розвитку галузі в регіоні.

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення до ОВА зверталися підприємці з проханням допомогти вивезти яхти з України. Тепер розглядається зворотний процес — можливість повернення та відновлення яхтингу.

Нагадаємо, у Фонтанці на Одещині виявили забруднення узбережжя Чорного моря російським мазутом. Також у Білгород-Дністровському лимані зафіксували масовий замор риби.