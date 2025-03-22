Восстановление яхтинга в Одессе: документы поданы в СНБО

Яхты у берега. Фото иллюстративное: УНИАН/Александр Прилепа

В Одесской области рассматривают возможность возобновления яхтинга. ОВА уже направила соответствующие документы в Офис президента и в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Однако окончательное решение еще не принято.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя председателя областной военной администрации Сергея Крапиву.

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Он говорит, что пока трудно спрогнозировать сроки принятия решения. В то же время ОВА продолжает работу в этом направлении, чтобы иметь четкий план действий.

"Хотелось бы, чтобы яхтинг восстановили как можно скорее. Мы поднимали этот вопрос на уровне ВМС и других военных структур. Однако решение должен принять СНБО, и сейчас этот процесс находится на стадии согласования", — цитируют заявление чиновника журналисты издания.

Решение СНБО определит дальнейший алгоритм действий и перспективы развития отрасли в регионе.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения в ОВА обращались предприниматели с просьбой помочь вывезти яхты из Украины. Теперь рассматривается обратный процесс - возможность возвращения и восстановления яхтинга.

Напомним, в Фонтанке Одесской области обнаружили загрязнение побережья Черного моря российским мазутом. Также в Белгород-Днестровском лимане зафиксировали массовый мор рыбы.