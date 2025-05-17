Стихия ночью: что ждет одесситов возле побережья

Человек у моря во время шторма. Фото иллюстративное: pexels

Жителей Одессы и области предупреждают о желтом уровне опасности на побережье. В ночь на 18 мая ожидается умеренное волнение моря, а ветер изменит направление. Температура воздуха снизится, а морская вода будет оставаться прохладной.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Шторм в Черном море

Синоптики предупреждают об опасных гидрометеорологических явлениях І уровня (желтого) вдоль побережья области. В ночь на 18 мая в регионе ожидается умеренное волнение моря. Днем волны будут легкими, поэтому ситуация улучшится.

Ветер ночью будет северо-западным со скоростью 6-11 м/с, а затем изменится на юго-западный той же силы.

Уровни воды в море и лиманах остаются в пределах безопасных показателей.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °C, днем — +16...+21 °C. Морская вода остается прохладной — +11...+12 °C.

Специалисты советуют избегать длительного пребывания вблизи воды ночью, не использовать плавсредства и соблюдать правила безопасности.

Минная опасность

Ведь шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Контакты экстренных служб

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, синоптик сообщила, что в ближайшие выходные, 17 и 18 мая, температуры в Украине будут разными: местами ожидается до +23 °С, а кое-где — только +10 °С. Также мы писали о циклоне над Украиной, который и обусловливает дождливую погоду.