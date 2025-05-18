Погода в Одессе 19 мая - прогноз на понедельник - погода в Одессе 19 мая

Женщина с мужчиной гуляют в парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 19 мая, в Одессе ожидается ощутимое потепление. В течение дня температура достигнет +20 °C, а вечером будет оставаться комфортной. Впрочем, синоптики прогнозируют днем кратковременную грозу.



Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Утром температура будет около +12 °C, без осадков, а днем воздух прогреется до +20 °C, что уже напоминает о начале лета. Ветер в течение суток будет умеренным — до 6-8 м/с, местами возможны порывы до 17 м/с.

Реклама

Читайте также:

Вечером столбик термометра опустится до +17 °C, возможен легкий дождь, но в целом погода будет комфортной для прогулок.

Солнце взойдет в 05:18, а спрячется за горизонт в 20:28 — продолжительность светового дня составит более 15 часов.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой дождь.

Днем умеренный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью +7...+12 °С, днем +17...+22 °С.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, в понедельник, 19 мая, синоптики прогнозируют в Одесском регионе значительный дождь. Также мы сообщали, что у побережья Одессы военные моряки обнаружили и уничтожили очередную вражескую мину.