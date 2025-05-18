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Вибух на Одещині — з'явилося відео підриву морської міни

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Дата публікації: 18 травня 2025 10:22
Міна біля Одеси — ВМС знищили вибухонебезпечний об'єкт
Вибух міни у морі. Фото ілюстративне: УНІАН

Біля узбережжя Одеси військові моряки виявили та знищили чергову ворожу міну. Через війну мінна загроза в Чорному морі зберігається постійно. Такі знахідки становлять смертельну небезпеку для мешканців та туристів. Людей закликають бути уважними та обережними поблизу моря.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У ВМС ЗС кажуть, що був здійснений контрольований підрив міни у прибережних водах. Вибухонебезпечний предмет був ліквідований без ризику для цивільного населення. Зазначимо, що такі випадки не поодинокі. У Чорному морі й далі лишається висока мінна загроза — російські мінні пастки дрейфують на великі відстані та можуть прибиватися до берега в будь-який момент.

Небезпека особливо актуальна у теплу пору року, коли багато людей відвідують пляжі.

"У випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів у жодному разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати/знешкоджувати", — наголосили військові моряки.

Мінна загроза біля моря

Громадян закликають бути вкрай обережними та дотримуватися правил безпеки, а у разі виявлення небезпечного предмета слід негайно повідомляти про це за номером 102.

Також додамо, що в Одеському регіоні продовжує діяти заборона на відвідування неперевірених ділянок узбережжя через загрозу мінної небезпеки. Ознайомитися з  безпечними пляжами можна за посиланням

  • Контакти екстрених служб
  • Медична допомога: 103
  • Патрульна служба: 102
  • Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, політолог пояснив, чи стане Одеса "розмінною монетою" у війні. Також ми писали, що російські загарбники у ніч проти 18 травня атакували Україну 273 безпілотниками, постраждали Київська, Дніпропетровська та Донецька області.

Одеса Чорне море вибух Одеська область Новини Одеси міни
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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