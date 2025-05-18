Мина возле Одессы - ВМС уничтожили взрывоопасный объект

Взрыв на Одесчине — появилось видео уничтожения морской мины
У побережья Одессы военные моряки обнаружили и уничтожили очередную вражескую мину. Из-за войны минная угроза в Черном море сохраняется постоянно. Такие находки представляют смертельную опасность для жителей и туристов. Людей призывают быть внимательными и осторожными вблизи моря.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Мина взорвалась на побережье
В ВМС ВС говорят, что был осуществлен контролируемый подрыв мины в прибрежных водах. Взрывоопасный предмет был ликвидирован без риска для гражданского населения. Отметим, что такие случаи не единичны. В Черном море и дальше остается высокая минная угроза — российские минные ловушки дрейфуют на большие расстояния и могут прибиваться к берегу в любой момент.
Опасность особенно актуальна в теплое время года, когда многие люди посещают пляжи.
"В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать", — отметили военные моряки.
Минная угроза у моря
Граждан призывают быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасности, а в случае обнаружения опасного предмета следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.
Также добавим, что в Одесском регионе продолжает действовать запрет на посещение непроверенных участков побережья из-за угрозы минной опасности. Ознакомиться с безопасными пляжами можно по ссылке.
- Контакты экстренных служб
- Медицинская помощь: 103
- Патрульная служба: 102
- Коммунальная помощь: 15-01
Напомним, политолог объяснил, станет ли Одесса "разменной монетой" в войне. Также мы писали, что российские захватчики в ночь на 18 мая атаковали Украину 273 беспилотниками, пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.
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