Мина возле Одессы - ВМС уничтожили взрывоопасный объект

Взрыв мины в море. Фото иллюстративное: УНИАН

У побережья Одессы военные моряки обнаружили и уничтожили очередную вражескую мину. Из-за войны минная угроза в Черном море сохраняется постоянно. Такие находки представляют смертельную опасность для жителей и туристов. Людей призывают быть внимательными и осторожными вблизи моря.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В ВМС ВС говорят, что был осуществлен контролируемый подрыв мины в прибрежных водах. Взрывоопасный предмет был ликвидирован без риска для гражданского населения. Отметим, что такие случаи не единичны. В Черном море и дальше остается высокая минная угроза — российские минные ловушки дрейфуют на большие расстояния и могут прибиваться к берегу в любой момент.

Опасность особенно актуальна в теплое время года, когда многие люди посещают пляжи.

"В случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться или пытаться самостоятельно перемещать/обезвреживать", — отметили военные моряки.

Минная угроза у моря

Граждан призывают быть крайне осторожными и соблюдать правила безопасности, а в случае обнаружения опасного предмета следует немедленно сообщать об этом по номеру 102.

Также добавим, что в Одесском регионе продолжает действовать запрет на посещение непроверенных участков побережья из-за угрозы минной опасности. Ознакомиться с безопасными пляжами можно по ссылке.

Контакты экстренных служб

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, политолог объяснил, станет ли Одесса "разменной монетой" в войне. Также мы писали, что российские захватчики в ночь на 18 мая атаковали Украину 273 беспилотниками, пострадали Киевская, Днепропетровская и Донецкая области.