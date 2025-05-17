Політолог Буряченко: Одеса не буде розмінною монетою

Пам'ятник Леоніду Утьосову в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У нічних ток-шоу та коментарях у соцмережах знову з’явилися розмови про те, що Одеса нібито може стати "розмінною монетою" в геополітичних домовленостях. Проте експерти одностайно заперечують таку ймовірність. Ба більше, за час війни місто українізувалося, і сьогодні воно не має нічого спільного з образом "русского города", нав’язаного РФ.

Журналісти Новини.LIVE запитали про це у політолога Олексія Буряченка.

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Одеса — не "розмінна монета"

Політолог переконаний, що заяви про обмін Одеси на мир — це маніпулятивні вигадки, які не мають нічого спільного з реальністю. Він каже, що після перемоги Одеса стане культурним центром України.

"Це дуже спрощені та нереалістичні формулювання. Насправді Одеса не лише залишиться українською, а й має всі шанси стати ключовим економічним і культурним центром після перемоги", — наголосив Олексій Буряченко.

На його думку, міф про "русскій город" давно зруйнований. А в місті дедалі частіше переважає українська мова. Особливо це помітно у сфері обслуговування.

"Якщо росіяни досі думають, що Одеса така, як десять років тому, то вони глибоко помиляються. Російську мову вже майже не чути в магазині, на "Привозі" чи в театрі. Люди тут чітко розуміють: їм не по дорозі з Росією", — зазначив політолог.

Одеса — фундамент економічного прориву

Щобільше, експерт бачить в Одесі майбутній фундамент економічного прориву. Буряченко наголошує, що місто має стати ключовим у повоєнній відбудові.

"Це можуть бути економічні ворота України до Європи — з участю американських і європейських інвесторів. Саме Одеса може стати одним із центрів післявоєнної відбудови держави", — вважає політолог.

Нагадаємо, в Одесі стартували протиаварійні роботи в пошкодженому будинку на вулиці Ярослава Мудрого, 2. Також ми писали, що у Пересипському районі Одеси почали оновлювати перехрестя проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Академіка Заболотного.