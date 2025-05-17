Протиаварійні роботи на Ярослава Мудрого 2 в Одесі

Кран біля пошкодженого будинку. Фото: ОМР

В Одесі стартували протиаварійні роботи в пошкодженому будинку на вулиці Ярослава Мудрого, 2. Для безпечного виконання ремонту на місце доставили потужний кран.

Про це у суботу, 17 травня, повідомили в Одеській міській раді.

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Ремонт пошкодженого будинку в Одесі

Відомо, що роботи стартували у п’ятницю, 16 травня. Як повідомляє міська влада, всі підготовчі етапи вже завершено — є рішення Виконкому та підтримка на сесії міськради. Для виконання складних технічних завдань на об’єкт прибув спеціалізований кран вантажопідйомністю 250 тонн, замовлений заздалегідь. Така техніка дозволяє виконати демонтаж небезпечних конструкцій без ризику для людей і навколишньої забудови.

В Одесі ремонтують будинок, який пошкодили російські окупанти. Фото: ОМР

Удар по будинку: що відомо

Зазначимо, що внаслідок російського дронового удару у ніч на 1 травня, удару серйозних пошкоджень зазнав 16-поверховий будинок у Київському районі. У ньому вибито 205 віконних блоків. За попередніми даними, конструкція верхніх поверхів має серйозні пошкодження, що загрожує стабільності всієї будівлі.

Ремонтні роботи в Одесі по вулиці Ярослава Мудрого, 2. Фото: ОМР

Загалом у місті розбито близько 700 вікон. У деяких районах через уламки та вибухи спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники.

У Хаджибейському районі Одеси пошкоджено близько десяти приватних будинків, також згоріла триповерхова житлова будівля. Саме там на верхньому поверсі загинуло літнє подружжя.

Нагадаємо, стало відомо, як виглядає будинок директора одеського зоопарка Ігоря Білякова після влучання російського дрона. Також ми писали, що в Одесі продовжується відновлення аварійних будинків — наразі вже завершено роботи на 24 об'єктах.