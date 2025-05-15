Відновлення аварійних будинків Одеси - брак коштів та технічні обмеження

Аварійний будинок. Фото ілюстративне: Південний кур'єр

В Одесі продовжується відновлення аварійних будинків — наразі вже завершено роботи на 24 об'єктах. Протягом першого півріччя 2025-го планують відремонтувати ще 120–130 будівель.

Про це повідомив голова комісії з питань ЖКГ Олександр Іваницький.

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Відновлення аварійних будинків

У зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями бюджету, наразі програма відновлення охоплює лише ті будинки, які потребують першочергової протиаварійної роботи. Насамперед йдеться про об’єкти, розташовані в історичному центрі міста. Комунальники укріплюють фундаменти, заміняють дахи, модернізують системи водовідведення та інженерні мережі. Оскільки саме ці елементи впливають на безпечну експлуатацію споруд. У департаменті ЖКГ додають, що основною проблемою наразі є брак кадрів та технічні обмеження.

"Робота йде в плановому режимі, але на строки впливає недостатність кадрів та технічних можливостей у підрядників", — каже голова комісії з питань ЖКГ Олександр Іваницький.

Протягом 2025 року загалом планується відновити 259 будинків в Одесі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення пошкодженої дроном багатоповерхівки в Одесі. А також про те, що Італія дасть гроші на реставрацію одеських пам'яток.