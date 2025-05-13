Восстановление поврежденной российским обстрелом многоэтажки в Одессе - люди не хотят отселяться

Одесситы не хотят выселяться из поврежденной дроном 16-этажки
В пятницу начнется демонтаж аварийных элементов 16-этажки, которую сильно повредил российский дрон в ночь на 1 мая. Для этого необходимо переселить людей, однако не все жители здания на это согласились.
Об этом шла речь на сессии горсовета.
Как будут спасать дом
16-этажный дом, в который попал дрон 1 мая, считается аварийным. Чиновники уже заказали 250-тонный кран, который необходим, чтобы проводить восстановительные работы на верхних этажах. Его ожидают в четверг. Однако специалисты опасаются, что во время работ под крышей здания могут обвалиться лестницы в подъездах. В мэрии пообещали людям компенсировать средства на аренду квартир, но не все жильцы пока согласились на временное отселение.
"Мы работали с людьми, успокаивали, предлагали отселиться, снять в аренду жилье и подали информацию, что город будет компенсировать съем квартир в аренду. Но люди не понимают, почему нужно отселяться, а там 199 квартир",— говорит городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Завершить проведение работ в мэрии обещают в течение примерно трех недель.
Атака в ночь на 1 мая
В результате дроновой атаки в ночь на 1 мая в Одессе было повреждено 6 многоэтажных и 12 частных домов. Кроме того, вражеским обстрелом уничтожено 7 автомобилей горожан. Два человека погибли, еще 15 получили ранения различной степени тяжести.
Напомним, недавно мы писали о том, во сколько обойдется восстановление Одессы после войны. А также о других разрушениях в городе от обстрелов.
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