Відновлення пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки в Одесі - люди не хочуть відселятися

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю почнеться демонтаж аварійних елементів 16-поверхівки, яку сильно пошкодив російський дрон в ніч проти 1 травня. Для цього необхідно переселити людей, однак не всі мешканці будівлі на це погодились.

Про це йшлося на сесії міськради.

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16-поверховий будинок, в який влучив дрон 1 травня вважається аварійним. Чиновники вже замовили 250-тонний кран, який необхідний аби проводити відновлювальні роботи на верхніх поверхах. Його очікують у четвер. Однак фахівці побоюються, що під час робіт під дахом будівлі можуть обвалитися сходи у під'їздах. У мерії пообіцяли людям компенсувати кошти на оренду житла, але не всі мешканці поки погодилися на тимчасове відселення.

"Ми працювали з людьми, заспокоювали, пропонували відселитись, зняти в оренду житло і подали інформацію що місто буде компенсувати зйом квартир в оренду. Але люди не розуміють чому потрібно відселятись, а там 199 квартир",— каже міський голова Одеси Геннадій Труханов.

Завершити проведення робіт у мерії обіцяють протягом приблизно трьох тижнів.

Аварійний будинок. Фото: Новини.LIVE

Місце влучання. Фото: Новини.LIVE

Атака в ніч проти 1 травня

В результаті дронової атаки в ніч проти 1 травня в Одесі було пошкоджено 6 багатоповерхових та 12 приватних будинків. Крім того, ворожим обстрілом знищено 7 автомобілів містян. Двоє людей загинуло, ще 15 отримали поранення різного ступня важкості.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки окштуватиме відновлення Одеси після війни. А також про інші руйнування у місті від обстрілів.