Російські дрони розкидали вибухівку у Білгород-Дністровському на Одещині - що робити

Наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Під час нічної повітряної атаки на Білгород-Дністровський, ворожими БПЛА було здійснено розкидання вибухових елементів. У зв'язку з цим місцева влада просить людей бути особливо обережними із підозрілими предметами.

Про це повідомляє канал "Аккерман офіційний" у соцмережі.

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Що робити у разі виявлення

Через розкидання ворожими дронами вибухових елементів, мешканців Білгород-Дністровського просять бути уважними та не наближатися до не звичних предметів. Якщо ж ви виявили щось підозрівле не можна робити наступне:

Не беріть це в руки.

Не переносьте, не зсовуйте з місця, не перекочуйте.

Не витягайте з землі.

Не намагайтеся розібрати.

Не розводьте багаття поруч.

Що вам необхідно робити при виявленні вибухонебезпечного предмета:

Зберігайте спокій та не панікуйте.

Зупиніться, позначте місце знахідки підручними предметами.

Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались, на безпечну відстань та негайно викличте рятувальників 101, поліцію 102 або подзвоніть на гарячу лінію Муніципальної варти — 068 861 49 48.

Небезпечні предмети. Фото: Новини.LIVE

Розкидана вибухівка. Фото: Новини.LIVE

Нічна атака

Нагадаємо, в результаті дронової атаки на Одещину у Білгород-Дністровському постраждала одна людина. Наразі її ушпиталили. Крім того, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки. А також про вибухи на Одещині.