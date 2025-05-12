Російські дрони розкидали вибухівку у Білгород-Дністровському на Одещині - що робити

Під час атаки на Одещину російські дрони розкидали вибухівку
Під час нічної повітряної атаки на Білгород-Дністровський, ворожими БПЛА було здійснено розкидання вибухових елементів. У зв'язку з цим місцева влада просить людей бути особливо обережними із підозрілими предметами.
Про це повідомляє канал "Аккерман офіційний" у соцмережі.
Що робити у разі виявлення
Через розкидання ворожими дронами вибухових елементів, мешканців Білгород-Дністровського просять бути уважними та не наближатися до не звичних предметів. Якщо ж ви виявили щось підозрівле не можна робити наступне:
- Не беріть це в руки.
- Не переносьте, не зсовуйте з місця, не перекочуйте.
- Не витягайте з землі.
- Не намагайтеся розібрати.
- Не розводьте багаття поруч.
Що вам необхідно робити при виявленні вибухонебезпечного предмета:
- Зберігайте спокій та не панікуйте.
- Зупиніться, позначте місце знахідки підручними предметами.
- Відійдіть тим самим шляхом, яким рухались, на безпечну відстань та негайно викличте рятувальників 101, поліцію 102 або подзвоніть на гарячу лінію Муніципальної варти — 068 861 49 48.
Нічна атака
Нагадаємо, в результаті дронової атаки на Одещину у Білгород-Дністровському постраждала одна людина. Наразі її ушпиталили. Крім того, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про наслідки нічної атаки. А також про вибухи на Одещині.
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