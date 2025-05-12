Российские дроны разбросали взрывчатку в Белгород-Днестровском в Одесской области - что делать

Последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Во время ночной воздушной атаки на Белгород-Днестровский, вражескими БПЛА было осуществлено разбрасывание взрывчатых элементов. В связи с этим местные власти просят людей быть особенно осторожными с подозрительными предметами.

Об этом сообщает канал "Аккерман официальный" в соцсети.

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Что делать в случае обнаружения

Из-за разбрасывания вражескими дронами взрывных элементов, жителей Белгород-Днестровского просят быть внимательными и не приближаться к непривычным предметам. Если же вы обнаружили что-то подозрительное нельзя делать следующее:

Не берите это в руки.

Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.

Не вытаскивайте из земли.

Не пытайтесь разобрать.

Не разводите костер рядом.

Что вам необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.

Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.

Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или позвоните на горячую линию Муниципальной варты — 068 861 49 48.

Опасные предметы. Фото: Новини.LIVE

Разбросанная взрывчатка. Фото: Новини.LIVE

Ночная атака

Напомним, в результате дроновой атаки в Одесской области в Белгород-Днестровском пострадал один человек. Сейчас его госпитализировали. Кроме того, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки. А также о взрывах в Одесской области.