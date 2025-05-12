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Во время атаки на Одесчину российские дроны разбросали взрывчатку

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Дата публикации 12 мая 2025 16:06
Российские дроны разбросали взрывчатку в Белгород-Днестровском в Одесской области - что делать
Последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Во время ночной воздушной атаки на Белгород-Днестровский, вражескими БПЛА было осуществлено разбрасывание взрывчатых элементов. В связи с этим местные власти просят людей быть особенно осторожными с подозрительными предметами.

Об этом сообщает канал "Аккерман официальный" в соцсети.

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Что делать в случае обнаружения

Из-за разбрасывания вражескими дронами взрывных элементов, жителей Белгород-Днестровского просят быть внимательными и не приближаться к непривычным предметам. Если же вы обнаружили что-то подозрительное нельзя делать следующее:

  • Не берите это в руки.
  • Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.
  • Не вытаскивайте из земли.
  • Не пытайтесь разобрать.
  • Не разводите костер рядом.

Что вам необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:

  • Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
  • Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.
  • Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или позвоните на горячую линию Муниципальной варты — 068 861 49 48.
Во время атаки на Одесчину российские дроны разбросали взрывчатку - фото 1
Опасные предметы. Фото: Новини.LIVE
Во время атаки на Одесчину российские дроны разбросали взрывчатку - фото 2
Разбросанная взрывчатка. Фото: Новини.LIVE

Ночная атака

Напомним, в результате дроновой атаки в Одесской области в Белгород-Днестровском пострадал один человек. Сейчас его госпитализировали. Кроме того, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части.

Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки. А также о взрывах в Одесской области.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы дроны
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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