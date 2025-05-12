Российские дроны разбросали взрывчатку в Белгород-Днестровском в Одесской области - что делать

Во время атаки на Одесчину российские дроны разбросали взрывчатку
Во время ночной воздушной атаки на Белгород-Днестровский, вражескими БПЛА было осуществлено разбрасывание взрывчатых элементов. В связи с этим местные власти просят людей быть особенно осторожными с подозрительными предметами.
Об этом сообщает канал "Аккерман официальный" в соцсети.
Что делать в случае обнаружения
Из-за разбрасывания вражескими дронами взрывных элементов, жителей Белгород-Днестровского просят быть внимательными и не приближаться к непривычным предметам. Если же вы обнаружили что-то подозрительное нельзя делать следующее:
- Не берите это в руки.
- Не переносите, не сдвигайте с места, не перекатывайте.
- Не вытаскивайте из земли.
- Не пытайтесь разобрать.
- Не разводите костер рядом.
Что вам необходимо делать при обнаружении взрывоопасного предмета:
- Сохраняйте спокойствие и не паникуйте.
- Остановитесь, обозначьте место находки подручными предметами.
- Отойдите тем же путем, которым двигались, на безопасное расстояние и немедленно вызовите спасателей 101, полицию 102 или позвоните на горячую линию Муниципальной варты — 068 861 49 48.
Ночная атака
Напомним, в результате дроновой атаки в Одесской области в Белгород-Днестровском пострадал один человек. Сейчас его госпитализировали. Кроме того, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, административного здания и пожарной части.
Напомним, недавно мы писали о последствиях ночной атаки. А также о взрывах в Одесской области.
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