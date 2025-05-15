Отключение света в Одессе сегодня - какие адреса, от ДТЭК и горсовета

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 15 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

Беляевская, 1-9,

Тарутинская, 1-11,

Хуторская, 1-22,

Цебриковская, 1-13,

переулок Шахтинский, 25-46.

Работы до 17.00

1-6 Садовая, 1-71,

Штилевая, 2-118,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Чайкова, 1-71,

Кошица, 1-69,

Глаубермана, 1-17,164,

Донецкая, 1-25,

Кишиневская, 2-24,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Л.Украинки, 10-20,

Конноармейская, 1,1а,

Похилая, 1-174,

Шептицкого, 1-5,

переулок Одесский, 3-7,

Мариупольская, 23-68,

Малая Садовая, 1-22,

2-я линия на ж/м, 12,

Кап.Кузнецова, 3-14,

Керченская, 27-62,

Большая Садовая, 1-52,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

Южная дор., 1-73,

Николаевская дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 19.00

28-й бригады, 2-27,

пр. Князя В.Великого, 114-159.

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

Бахчева, 1-36,

Санитарная, 1-37,

Дальницкое шоссе, 3-159,

Нескучная, 1-12,

Тираспольское шоссе, 31-219,

Тираспольская, 28,

переулок 1й Восточный, 2-18,

Горизонтальная, 1-50,

Северная, 12-188,

Аэродромная, 1,

Запорожская, 2-21,

Сосюры, 1-75,

Магистральная, 33-122,

Олешковская, 1-62,

Солнечная, 4,

Огородная, 101,

Чумацкая, 4-110,

переулок 1-6й Лазурный, 1-14,

переулок Проточный, 1-15,

Братская, 1-14,

Маковая, 1-78,

переулок 1-4й Амурский, 1-21,

переулок Маковый, 2-12,

Ученическая, 1-55,

Острожская, 1-63,

Прохоровская, 51-61, 2-а

Ползунова, 1-16,

Дунайская, 1-36,

Измаильская, 1-25,

Курганная, 1-20,

Миндальная, 4,

Белинского, 3-29,

Озерная, 1-13,

Аркаса, 47-164,

Патриотическая, 45-160,

переулок Кинбурнский, 3-9,

Ангарская, 1-37,

Лещенко, 2-107,

Героев Змеиного, 48-153,

переулок Черновицкий, 1-20,

переулок Северный, 33-47,

переулок Хотинский, 12а,19,

Зерновая, 1-30,

Злаковая, 1-31,

Черкасская, 1-28,

Б.Хмельницкого, 23-66,

Локальная, 1-15.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

Ш.Аэродром, 1,2,

Небесной Сотни, 6-10.

Работы до 17.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что у некоторых одесситов сегодня нет газа. А также о тарифе на свет в мае.