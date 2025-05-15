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Отключения света в Одессе — кого коснется

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Дата публикации 15 мая 2025 10:12
Отключение света в Одессе сегодня - какие адреса, от ДТЭК и горсовета
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 15 мая, коммунальщики будут проводить плановые ремонтные работы на электросетях, поэтому тысячи одесситов останутся без электричества. Вернуть свет в дома обещают до 20:00.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Северный РЭС:

  • Беляевская, 1-9,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-22,
  • Цебриковская, 1-13,
  • переулок Шахтинский, 25-46.

Работы до 17.00

  • 1-6 Садовая, 1-71,
  • Штилевая, 2-118,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Кошица, 1-69,
  • Глаубермана, 1-17,164,
  • Донецкая, 1-25,
  • Кишиневская, 2-24,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Л.Украинки, 10-20,
  • Конноармейская, 1,1а,
  • Похилая, 1-174,
  • Шептицкого, 1-5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • Мариупольская, 23-68,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • 2-я линия на ж/м, 12,
  • Кап.Кузнецова, 3-14,
  • Керченская, 27-62,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • Южная дор., 1-73,
  • Николаевская дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 19.00

  • 28-й бригады, 2-27,
  • пр. Князя В.Великого, 114-159.

Работы до 20.00

Центральный РЭС:

  • Бахчева, 1-36,
  • Санитарная, 1-37,
  • Дальницкое шоссе, 3-159,
  • Нескучная, 1-12,
  • Тираспольское шоссе, 31-219,
  • Тираспольская, 28,
  • переулок 1й Восточный, 2-18,
  • Горизонтальная, 1-50,
  • Северная, 12-188,
  • Аэродромная, 1,
  • Запорожская, 2-21,
  • Сосюры, 1-75,
  • Магистральная, 33-122,
  • Олешковская, 1-62,
  • Солнечная, 4,
  • Огородная, 101,
  • Чумацкая, 4-110,
  • переулок 1-6й Лазурный, 1-14,
  • переулок Проточный, 1-15,
  • Братская, 1-14,
  • Маковая, 1-78,
  • переулок 1-4й Амурский, 1-21,
  • переулок Маковый, 2-12,
  • Ученическая, 1-55,
  • Острожская, 1-63,
  • Прохоровская, 51-61, 2-а
  • Ползунова, 1-16,
  • Дунайская, 1-36,
  • Измаильская, 1-25,
  • Курганная, 1-20,
  • Миндальная, 4,
  • Белинского, 3-29,
  • Озерная, 1-13,
  • Аркаса, 47-164,
  • Патриотическая, 45-160,
  • переулок Кинбурнский, 3-9,
  • Ангарская, 1-37,
  • Лещенко, 2-107,
  • Героев Змеиного, 48-153,
  • переулок Черновицкий, 1-20,
  • переулок Северный, 33-47,
  • переулок Хотинский, 12а,19,
  • Зерновая, 1-30,
  • Злаковая, 1-31,
  • Черкасская, 1-28,
  • Б.Хмельницкого, 23-66,
  • Локальная, 1-15.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • Ш.Аэродром, 1,2,
  • Небесной Сотни, 6-10.

Работы до 17.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, еще недавно мы писали о том, что у некоторых одесситов сегодня нет газа. А также о тарифе на свет в мае.

коммунальные услуги Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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