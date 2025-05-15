Відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси, від ДТЕК та міськради

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 15 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

Біляївська, 1-9,

Тарутинська, 1-11,

Хуторська, 1-22,

Цебриковська, 1-13,

пров. Шахтинський, 25-46.

Роботи до 17:00

1-6 Садова, 1-71,

Штильова, 2-118,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Чайкова, 1-71,

Кошиця, 1-69,

Глаубермана, 1-17,164,

Донецька, 1-25,

Кишинівська, 2-24,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Л.Українки, 10-20,

Кінноармійська, 1,1а,

Похила, 1-174,

Шептицького, 1-5,

пров. Одеський, 3-7,

Маріупольська, 23-68,

Мала Садова, 1-22,

2-а лінія на ж/м, 12,

Кап.Кузнєцова, 3-14,

Керченська, 27-62,

Велика Садова, 1-52,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

Південна дор., 1-73,

Миколаївська дор., 65,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 19:00

28ї бригади, 2-27,

пр. Князя В.Великого, 114-159.

Роботи до 20:00

Центральний РЕМ:

Бахчева, 1-36,

Санітарна, 1-37,

Дальницьке шосе, 3-159,

Нескучна, 1-12,

Тираспільське шосе, 31-219,

Тираспольська, 28,

пров. 1й Східчастий, 2-18,

Горизонтальна, 1-50,

Північна, 12-188,

Аеродромна, 1,

Запорізька, 2-21,

Сосюри, 1-75,

Магістральна, 33-122,

Олешківська, 1-62,

Сонячна, 4,

Огородна, 101,

Чумацька, 4-110,

пров. 1-6й Лазурний, 1-14,

пров. Проточний, 1-15,

Братська, 1-14,

Макова, 1-78,

пров. 1-4й Амурський, 1-21,

пров. Маковий, 2-12,

Учнівська, 1-55,

Острозька, 1-63,

Прохоровська, 51-61, 2-а

Ползунова, 1-16,

Дунайська, 1-36,

Ізмаїльська, 1-25,

Курганна, 1-20,

Мигдальна, 4,

Бєлінського, 3-29,

Озерна, 1-13,

Аркаса, 47-164,

Патріотична, 45-160,

пров. Кінбурнський, 3-9,

Ангарська, 1-37,

Лещенка, 2-107,

Героїв Зміїного, 48-153,

пров. Чернівецький, 1-20,

пров. Північний, 33-47,

пров. Хотинський, 12а,19,

Зернова, 1-30,

Злакова, 1-31,

Черкаська, 1-28,

Б.Хмельницького, 23-66,

Локальна, 1-15.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Ш.Аеродром, 1,2,

Небесної Сотні, 6-10.

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, що у деяких одеситів сьогодні немає газу. А також про тариф на світло у травні.