Відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси, від ДТЕК та міськради

Відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 15 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 20:00.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Північний РЕМ:
- Біляївська, 1-9,
- Тарутинська, 1-11,
- Хуторська, 1-22,
- Цебриковська, 1-13,
- пров. Шахтинський, 25-46.
Роботи до 17:00
- 1-6 Садова, 1-71,
- Штильова, 2-118,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Чайкова, 1-71,
- Кошиця, 1-69,
- Глаубермана, 1-17,164,
- Донецька, 1-25,
- Кишинівська, 2-24,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Л.Українки, 10-20,
- Кінноармійська, 1,1а,
- Похила, 1-174,
- Шептицького, 1-5,
- пров. Одеський, 3-7,
- Маріупольська, 23-68,
- Мала Садова, 1-22,
- 2-а лінія на ж/м, 12,
- Кап.Кузнєцова, 3-14,
- Керченська, 27-62,
- Велика Садова, 1-52,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- Південна дор., 1-73,
- Миколаївська дор., 65,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 19:00
- 28ї бригади, 2-27,
- пр. Князя В.Великого, 114-159.
Роботи до 20:00
Центральний РЕМ:
- Бахчева, 1-36,
- Санітарна, 1-37,
- Дальницьке шосе, 3-159,
- Нескучна, 1-12,
- Тираспільське шосе, 31-219,
- Тираспольська, 28,
- пров. 1й Східчастий, 2-18,
- Горизонтальна, 1-50,
- Північна, 12-188,
- Аеродромна, 1,
- Запорізька, 2-21,
- Сосюри, 1-75,
- Магістральна, 33-122,
- Олешківська, 1-62,
- Сонячна, 4,
- Огородна, 101,
- Чумацька, 4-110,
- пров. 1-6й Лазурний, 1-14,
- пров. Проточний, 1-15,
- Братська, 1-14,
- Макова, 1-78,
- пров. 1-4й Амурський, 1-21,
- пров. Маковий, 2-12,
- Учнівська, 1-55,
- Острозька, 1-63,
- Прохоровська, 51-61, 2-а
- Ползунова, 1-16,
- Дунайська, 1-36,
- Ізмаїльська, 1-25,
- Курганна, 1-20,
- Мигдальна, 4,
- Бєлінського, 3-29,
- Озерна, 1-13,
- Аркаса, 47-164,
- Патріотична, 45-160,
- пров. Кінбурнський, 3-9,
- Ангарська, 1-37,
- Лещенка, 2-107,
- Героїв Зміїного, 48-153,
- пров. Чернівецький, 1-20,
- пров. Північний, 33-47,
- пров. Хотинський, 12а,19,
- Зернова, 1-30,
- Злакова, 1-31,
- Черкаська, 1-28,
- Б.Хмельницького, 23-66,
- Локальна, 1-15.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Ш.Аеродром, 1,2,
- Небесної Сотні, 6-10.
Роботи до 17:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, що у деяких одеситів сьогодні немає газу. А також про тариф на світло у травні.
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