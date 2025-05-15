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Відключення світла в Одесі — кого торкнеться

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Дата публікації: 15 травня 2025 10:12
Відключення світла в Одесі сьогодні - які адреси, від ДТЕК та міськради
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 15 травня, комунальники проводитимуть планові ремонтні роботи на елекромережах, тому тисячі одеситів залишаться без електрики. Повернути світло в домівки обіцяють до 20:00.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • Біляївська, 1-9,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хуторська, 1-22,
  • Цебриковська, 1-13,
  • пров. Шахтинський, 25-46. 

Роботи до 17:00

  • 1-6 Садова, 1-71,
  • Штильова, 2-118,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • Чайкова, 1-71,
  • Кошиця, 1-69,
  • Глаубермана, 1-17,164,
  • Донецька, 1-25,
  • Кишинівська, 2-24,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Л.Українки, 10-20,
  • Кінноармійська, 1,1а,
  • Похила, 1-174,
  • Шептицького, 1-5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • Маріупольська, 23-68,
  • Мала Садова, 1-22,
  • 2-а лінія на ж/м, 12,
  • Кап.Кузнєцова, 3-14,
  • Керченська, 27-62,
  • Велика Садова, 1-52,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • Південна дор., 1-73,
  • Миколаївська дор., 65,
  • пр. Князя В.Великого, 52. 

Роботи до 19:00

  • 28ї бригади, 2-27,
  • пр. Князя В.Великого, 114-159. 

Роботи до 20:00

Центральний РЕМ:

  • Бахчева, 1-36,
  • Санітарна, 1-37,
  • Дальницьке шосе, 3-159,
  • Нескучна, 1-12,
  • Тираспільське шосе, 31-219,
  • Тираспольська, 28,
  • пров. 1й Східчастий, 2-18,
  • Горизонтальна, 1-50,
  • Північна, 12-188,
  • Аеродромна, 1,
  • Запорізька, 2-21,
  • Сосюри, 1-75,
  • Магістральна, 33-122,
  • Олешківська, 1-62,
  • Сонячна, 4,
  • Огородна, 101,
  • Чумацька, 4-110,
  • пров. 1-6й Лазурний, 1-14,
  • пров. Проточний, 1-15,
  • Братська, 1-14,
  • Макова, 1-78,
  • пров. 1-4й Амурський, 1-21,
  • пров. Маковий, 2-12,
  • Учнівська, 1-55,
  • Острозька, 1-63,
  • Прохоровська, 51-61, 2-а
  • Ползунова, 1-16,
  • Дунайська, 1-36,
  • Ізмаїльська, 1-25,
  • Курганна, 1-20,
  • Мигдальна, 4,
  • Бєлінського, 3-29,
  • Озерна, 1-13,
  • Аркаса, 47-164,
  • Патріотична, 45-160,
  • пров. Кінбурнський, 3-9,
  • Ангарська, 1-37,
  • Лещенка, 2-107,
  • Героїв Зміїного, 48-153,
  • пров. Чернівецький, 1-20,
  • пров. Північний, 33-47,
  • пров. Хотинський, 12а,19,
  • Зернова, 1-30,
  • Злакова, 1-31,
  • Черкаська, 1-28,
  • Б.Хмельницького, 23-66,
  • Локальна, 1-15. 

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

  • Ш.Аеродром, 1,2,
  • Небесної Сотні, 6-10. 

Роботи до 17:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про те, що у деяких одеситів сьогодні немає газу. А також про тариф на світло у травні.

комунальні послуги Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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