Восстановление аварийных домов Одессы - нехватка средств и технические ограничения

Аварийный дом. Фото иллюстративное: Южный курьер

В Одессе продолжается восстановление аварийных домов — сейчас уже завершены работы на 24 объектах. В течение первого полугодия 2025-го планируют отремонтировать еще 120-130 зданий.

Об этом сообщил глава комиссии по вопросам ЖКХ Александр Иваницкий.

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Восстановление аварийных домов

В связи с ограниченными финансовыми возможностями бюджета, пока программа восстановления охватывает только те дома, которые требуют первоочередной противоаварийной работы. Прежде всего речь идет об объектах, расположенных в историческом центре города. Коммунальщики укрепляют фундаменты, заменяют крыши, модернизируют системы водоотвода и инженерные сети. Поскольку именно эти элементы влияют на безопасную эксплуатацию сооружений. В департаменте ЖКХ добавляют, что основной проблемой сейчас является нехватка кадров и технические ограничения.

"Работа идет в плановом режиме, но на сроки влияет недостаточность кадров и технических возможностей у подрядчиков",— говорит глава комиссии по вопросам ЖКХ Александр Иваницкий.

В течение 2025 года в целом планируется восстановить 259 домов в Одессе.

Напомним, недавно мы писали о восстановлении поврежденной дроном многоэтажки в Одессе. А также о том, что Италия даст деньги на реставрацию одесских памятников.