Приліт у будинок директора одеського зоопарку - як виглядає житло Білякова після обстрілу

Ігор Біляков біля будинку. Фото: Яна Тітаренко у соцмережі

Стало відомо, як виглядає будинок директора одеського зоопарка Ігоря Білякова після влучання російського дрону. Домашніх улюбленців, які втекли після обстрілу поки знайти не вдалося.

Про це повідомила активістка Яна Тітаренко у соцмережі.

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Будинок після атаки

Будинок директора одеського зоопарку Ігоря Білякова повністю зруйнований. Даху немає, стіни сильно пошкоджені вибухом, а автівки спалені разом із гаражним приміщенням. Уся будівля почорніла внаслідок пожежі — жити там наразі не можливо. Активісти звернулися по допомогу до небайдужих громадян.

"Ми шоковані від побаченого, тому дуже хочемо допомогти Ігорю. Він ні про що не просить, просимо ми! Берлінський Олександр — 4731219648796302 Приват. Кидати тільки на цю карту, всі інші — шахраїв", — пише активістка Яна Тітаренко у соцмережі.

Наразі ще продовжуються пошуки тварин, які втекли після атаки.

Спалені авто. Фото: Яна Тітаренко у соцмережі

Будинок Білякова. Фото: Яна Тітаренко у соцмережі

Зруйнована будівля. Фото: Яна Тітаренко у соцмережі

Атака 16 травня

Вночі ворог атакував Одеський та Білгород-Дністровський райони: зруйновано приватні житлові будинки та господарчі споруди. Зокрема й будівлю Ігоря Білякова. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники спільно з місцевими добровольцями. Двоє чоловіків і жінка отримали осколкові поранення, мінно-вибухові травми, переломи і термічні опіки. Постраждала зараз у важкому стані в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про приліт дрону у будинок Ігоря Білякова. А також про інші наслідки цієї атаки.