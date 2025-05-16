Прилет в дом директора одесского зоопарка - как выглядит жилье Белякова после обстрела

Игорь Беляков возле дома. Фото: Яна Титаренко в соцсети

Стало известно, как выглядит дом директора одесского зоопарка Игоря Белякова после попадания российского дрона. Домашних любимцев, которые сбежали после обстрела пока найти не удалось.

Об этом сообщила активистка Яна Титаренко в соцсети.

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Дом после атаки

Дом директора одесского зоопарка Игоря Белякова полностью разрушен. Крыши нет, стены сильно повреждены взрывом, а машины сожжены вместе с гаражным помещением. Все здание почернело в результате пожара — жить там сейчас невозможно. Активисты обратились за помощью к неравнодушным гражданам.

"Мы шокированы от увиденного, поэтому очень хотим помочь Игорю. Он ни о чем не просит, просим мы! Берлинский Александр — 4731219648796302 Приват. Бросать только на эту карту, все остальные — мошенников",— пишет активистка Яна Титаренко в соцсети.

Сейчас еще продолжаются поиски животных, которые сбежали после атаки.

Сожженные авто. Фото: Яна Титаренко в соцсети

Дом Белякова. Фото: Яна Титаренко в соцсети

Разрушенное здание. Фото: Яна Титаренко в соцсети

Атака 16 мая

Ночью враг атаковал Одесский и Белгород-Днестровский районы: разрушены частные жилые дома и хозяйственные постройки. В том числе и здание Игоря Белякова. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели совместно с местными добровольцами. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, минно-взрывные травмы, переломы и термические ожоги. Пострадавшая сейчас в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, недавно мы писали о прилете дрона в дом Игоря Белякова. А также о других последствиях этой атаки.