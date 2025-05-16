Дрон РФ впав на будинок директора Одеського зоопарка Ігоря Білякова.

Будинок після обстрілу. Фото: Одеська обласна прокуратура

Сьогодні вночі у будинок директора одеського зоопарка Ігоря Білякова влучив російський безпілотник. На щастя, сам він не постраждав, однак будівля повністю знищена.

Про це повідомляють на сторінці КУ "Одеський зоопарк".

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Влучання у будинок Білякова

Внаслідок влучання ворожого дрону будинок Ігоря Білякова був знищений, а його мобільний телефон згорів. Тому директор одеського зоопарку наразі не на зв'язку і не може відповідати на дзвінки.

"На щастя, директор зоопарку не постраждав, але його телефон згорів, тому наразі він не має можливості відповідати на дзвінки. Просимо поставитися з розумінням до цієї ситуації", — йдеться у повідомленні співробітників зоопарку.

Повідомлення зоопарку. Фото: скриншот

Ігор Біляков. Фото: Ігор Біляков у соцмережі

Знищений будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Крім того, внаслідок атаки домашні улюбленці Ігоря Білякова опинилися у небезпеці — деякі з них загубилися під час вибуху. Зараз тривають пошуки, тому в установі просять повідомити, якщо в когось є інформація про розшукуваних тварин.

Загублені тварини. Фото: Одеський зоопарк

Пес Білякова. Фото: Одеський зоопарк

Кіт Білякова. Фото: Одеський зоопарк

Атака 16 травня

Вночі ворог атакував Одеський та Білгород-Дністровський райони: зруйновано приватні житлові будинки, господарчі споруди та гараж із трьома автомобілями. На місцях спалахнули пожежі, які ліквідували рятувальники спільно з місцевими добровольцями. Двоє чоловіків і жінка отримали осколкові поранення, мінно-вибухові травми, переломи і термічні опіки. Постраждала зараз у важкому стані в лікарні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про сервала в одеському зоопарку, який потрапив до левів у сусідньому вольєрі. А також про наслідки нічної атаки.