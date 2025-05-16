Дрон РФ упал на дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова.

Дрон РФ уничтожил дом директора одесского зоопарка
Сегодня ночью в дом директора одесского зоопарка Игоря Белякова попал российский беспилотник. К счастью, сам он не пострадал, однако здание полностью уничтожено.
Об этом сообщается на странице КУ "Одесский зоопарк".
Попадание в дом Белякова
В результате попадания вражеского дрона дом Игоря Белякова был уничтожен, а его мобильный телефон сгорел. Поэтому директор одесского зоопарка пока не на связи и не может отвечать на звонки.
"К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас у него нет возможности отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием к этой ситуации", — говорится в сообщении сотрудников зоопарка.
Кроме того, в результате атаки домашние любимцы Игоря Белякова оказались в опасности — некоторые из них потерялись во время взрыва. Сейчас продолжаются поиски, поэтому в учреждении просят сообщить, если у кого-то есть информация о разыскиваемых животных.
Атака 16 мая
Ночью враг атаковал Одесский и Белгород-Днестровский районы: разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж с тремя автомобилями. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели совместно с местными добровольцами. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, минно-взрывные травмы, переломы и термические ожоги. Пострадавшая сейчас в тяжелом состоянии в больнице.
Напомним, недавно мы писали о сервале в одесском зоопарке, который попал ко львам в соседнем вольере. А также о последствиях ночной атаки.
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