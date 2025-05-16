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Дрон РФ уничтожил дом директора одесского зоопарка

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Дата публикации 16 мая 2025 09:55
Дрон РФ упал на дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова.
Дом после обстрела после обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

Сегодня ночью в дом директора одесского зоопарка Игоря Белякова попал российский беспилотник. К счастью, сам он не пострадал, однако здание полностью уничтожено.

Об этом сообщается на странице КУ "Одесский зоопарк".

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Попадание в дом Белякова

В результате попадания вражеского дрона дом Игоря Белякова был уничтожен, а его мобильный телефон сгорел. Поэтому директор одесского зоопарка пока не на связи и не может отвечать на звонки.

"К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас у него нет возможности отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием к этой ситуации", — говорится в сообщении сотрудников зоопарка.

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Сообщение зоопарка. Фото: скриншот
Дрон РФ уничтожил дом директора одесского зоопарка - фото 2
Игорь Беляков. Фото: Игорь Беляков в соцсети
Дрон РФ уничтожил дом директора одесского зоопарка - фото 3
Уничтоженный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Кроме того, в результате атаки домашние любимцы Игоря Белякова оказались в опасности — некоторые из них потерялись во время взрыва. Сейчас продолжаются поиски, поэтому в учреждении просят сообщить, если у кого-то есть информация о разыскиваемых животных.

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Потерянные животные. Фото: Одесский зоопарк
Возможно, это изображение толстый лори и текст
Пес Белякова. Фото: Одесский зоопарк
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Кот Белякова. Фото: Одесский зоопарк

Атака 16 мая

Ночью враг атаковал Одесский и Белгород-Днестровский районы: разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж с тремя автомобилями. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели совместно с местными добровольцами. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, минно-взрывные травмы, переломы и термические ожоги. Пострадавшая сейчас в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, недавно мы писали о сервале в одесском зоопарке, который попал ко львам в соседнем вольере. А также о последствиях ночной атаки.

Одесса животные обстрелы зоопарк Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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