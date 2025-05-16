Дрон РФ упал на дом директора Одесского зоопарка Игоря Белякова.

Дом после обстрела после обстрела. Фото: Одесская областная прокуратура

Сегодня ночью в дом директора одесского зоопарка Игоря Белякова попал российский беспилотник. К счастью, сам он не пострадал, однако здание полностью уничтожено.

Об этом сообщается на странице КУ "Одесский зоопарк".

Реклама

Читайте также:

Попадание в дом Белякова

В результате попадания вражеского дрона дом Игоря Белякова был уничтожен, а его мобильный телефон сгорел. Поэтому директор одесского зоопарка пока не на связи и не может отвечать на звонки.

"К счастью, директор зоопарка не пострадал, но его телефон сгорел, поэтому сейчас у него нет возможности отвечать на звонки. Просим отнестись с пониманием к этой ситуации", — говорится в сообщении сотрудников зоопарка.

Сообщение зоопарка. Фото: скриншот

Игорь Беляков. Фото: Игорь Беляков в соцсети

Уничтоженный дом. Фото: Одесская областная прокуратура

Кроме того, в результате атаки домашние любимцы Игоря Белякова оказались в опасности — некоторые из них потерялись во время взрыва. Сейчас продолжаются поиски, поэтому в учреждении просят сообщить, если у кого-то есть информация о разыскиваемых животных.

Потерянные животные. Фото: Одесский зоопарк

Пес Белякова. Фото: Одесский зоопарк

Кот Белякова. Фото: Одесский зоопарк

Атака 16 мая

Ночью враг атаковал Одесский и Белгород-Днестровский районы: разрушены частные жилые дома, хозяйственные постройки и гараж с тремя автомобилями. На местах вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели совместно с местными добровольцами. Двое мужчин и женщина получили осколочные ранения, минно-взрывные травмы, переломы и термические ожоги. Пострадавшая сейчас в тяжелом состоянии в больнице.

Напомним, недавно мы писали о сервале в одесском зоопарке, который попал ко львам в соседнем вольере. А также о последствиях ночной атаки.