Противоаварийные работы на Ярослава Мудрого 2 в Одессе

Кран возле поврежденного дома. Фото: ОГС

В Одессе стартовали противоаварийные работы в поврежденном доме на улице Ярослава Мудрого, 2. Для безопасного выполнения ремонта на место доставили мощный кран.

Об этом в субботу, 17 мая, сообщили в Одесском городском совете.

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Ремонт поврежденного дома в Одессе

Известно, что работы стартовали в пятницу, 16 мая. Как сообщают городские власти, все подготовительные этапы уже завершены — есть решение Исполкома и поддержка на сессии горсовета. Для выполнения сложных технических задач на объект прибыл специализированный кран грузоподъемностью 250 тонн, заказанный заранее. Такая техника позволяет выполнить демонтаж опасных конструкций без риска для людей и окружающей застройки.

В Одессе ремонтируют дом, который повредили российские оккупанты. Фото: ОГС

Удар по дому: что известно

Отметим, что в результате российского дронового удара в ночь на 1 мая, удар серьезных повреждений получил 16-этажный дом в Киевском районе. В нем выбито 205 оконных блоков. По предварительным данным, конструкция верхних этажей имеет серьезные повреждения, что угрожает стабильности всего здания.

Ремонтные работы в Одессе по улице Ярослава Мудрого, 2. Фото: ОГС

Всего в городе разбито около 700 окон. В некоторых районах из-за обломков и взрывов вспыхнули пожары, которые ликвидировали спасатели.

В Хаджибейском районе Одессы повреждены около десяти частных домов, также сгорело трехэтажное жилое здание. Именно там на верхнем этаже погибли пожилые супруги.

Напомним, стало известно, как выглядит дом директора одесского зоопарка Игоря Белякова после попадания российского дрона. Также мы писали, что в Одессе продолжается восстановление аварийных домов — на данный момент уже завершены работы на 24 объектах.