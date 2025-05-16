Роботи розпочато. Фото: одеська мерія

У Пересипському районі Одеси почали оновлювати перехрестя проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Академіка Заболотного. Завершити усі заходи обіцяють до 12 серпня.

Про це повідомляє одеська мерія.

Реклама

Читайте також:

Ремонт перехрестя

У ході робіт планується відремонтувати дорожнє покриття та замінити трамвайні рейки. Це має покращити транспортну розв’язку та забезпечити безпечний і зручний рух нових низькопідлогових трамваїв маршруту "Північ-Південь". Відновлення проїжджої частини обіцяють виконувати поетапно, без повного перекриття руху транспорту. Завершити усі заходи, включаючи благоустрій та озеленення прилеглої території, чиновники обіцяють до 12 серпня.

Чиновники на місці ремонту. Фото: одеська мерія

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що медики Одещини вимагають підвищення заробітних плат. А також про субвенції на автобуси, які нададуть нашому регіону.