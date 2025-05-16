В Одесі розпочали ремонт проблемного перехрестя — якого саме
У Пересипському районі Одеси почали оновлювати перехрестя проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Академіка Заболотного. Завершити усі заходи обіцяють до 12 серпня.
Про це повідомляє одеська мерія.
Ремонт перехрестя
У ході робіт планується відремонтувати дорожнє покриття та замінити трамвайні рейки. Це має покращити транспортну розв’язку та забезпечити безпечний і зручний рух нових низькопідлогових трамваїв маршруту "Північ-Південь". Відновлення проїжджої частини обіцяють виконувати поетапно, без повного перекриття руху транспорту. Завершити усі заходи, включаючи благоустрій та озеленення прилеглої території, чиновники обіцяють до 12 серпня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що медики Одещини вимагають підвищення заробітних плат. А також про субвенції на автобуси, які нададуть нашому регіону.
Читайте Новини.LIVE!