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В Одесі розпочали ремонт проблемного перехрестя — якого саме

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Дата публікації: 16 травня 2025 19:05
У Пересипському районі Одеси почали оновлювати перехрестя проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Академіка Заболотного.
Роботи розпочато. Фото: одеська мерія

У Пересипському районі Одеси почали оновлювати перехрестя проспекту Князя Володимира Великого та вулиці Академіка Заболотного. Завершити усі заходи обіцяють до 12 серпня.

Про це повідомляє одеська мерія.

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У ході робіт планується відремонтувати дорожнє покриття та замінити трамвайні рейки. Це має покращити транспортну розв’язку та забезпечити безпечний і зручний рух нових низькопідлогових трамваїв маршруту "Північ-Південь". Відновлення проїжджої частини обіцяють виконувати поетапно, без повного перекриття руху транспорту. Завершити усі заходи, включаючи благоустрій та озеленення прилеглої території, чиновники обіцяють до 12 серпня.

В Одесі почали ремонтувати перехрестя — чи перекриють дорогу - фото 1
Чиновники на місці ремонту. Фото: одеська мерія

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що медики Одещини вимагають підвищення заробітних плат. А також про субвенції на автобуси, які нададуть нашому регіону.

Одеса ремонт дороги Новини Одеси проїзд
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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