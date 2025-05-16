Жінка в Одесі продавала паспорти моряка за гроші - що загрожує

Поліція на обшуку. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

В Одесі жінка створила корупційну схему з оформлення чоловікам паспортів моряка. Однак під час отримання частини грошей від клієнта за чергову оборудку її затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, фігурантка, маючи зв’язки в Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків України, обіцяла чоловікові за 3 400 доларів посприяти у оформленні документів. Зокрема, отримати сертифікат про проходження навчання, скласти іспити та отримати паспорт мореплавця. Поліцейські затримали підозрювану під час одержання частини хабаря у 1700 доларів. Правоохоронці вилучили гроші у якості речового доказу.

Вилучені гроші. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Їй загрожує до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання контрабандиста на Одещині. А також про документи на довгострокову оренду землі.