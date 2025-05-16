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Масове відключення води в Одесі — бювети міста

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Дата публікації: 16 травня 2025 12:46
Масове відключення води в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання, Інфоксводоканал
Люди біля бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 травня, для сотень одеситів тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і  ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів. 

Про це  повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:

  • Героїв Прикордонників
  • вул. Віталія Гуляєва
  • вул. Палубна
  • вул. Григорія Зленка
  • вул. Геранева
  • вул. Докова
  • вул. Краснова
  • вул. Танкерна
  • Адміральський проспект
  • вул. Шклярука
  • вул. Новаторов
  • Люстдорфська дорога 25-31
  • вул. Купріна
  • вул. Кавунова
  • 1-й та 2-1 Китобійний провулки
  • пров. Історичний
  • пров. Кримський
  • вул. Мукаачевська
  • вул. Леонтовача
  • пров. Госпітальєрів
  • просп. Джевецького.

Завершити роботи обіцяють до 17:00.

Масове відключення води в Одесі — бювети міста - фото 1
Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі 

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.

комунальні послуги Одеса вода Новини Одеси відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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