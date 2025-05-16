Масове відключення води в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання, Інфоксводоканал

Масове відключення води в Одесі — бювети міста
Сьогодні, 16 травня, для сотень одеситів тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
В кого немає води
Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:
- Героїв Прикордонників
- вул. Віталія Гуляєва
- вул. Палубна
- вул. Григорія Зленка
- вул. Геранева
- вул. Докова
- вул. Краснова
- вул. Танкерна
- Адміральський проспект
- вул. Шклярука
- вул. Новаторов
- Люстдорфська дорога 25-31
- вул. Купріна
- вул. Кавунова
- 1-й та 2-1 Китобійний провулки
- пров. Історичний
- пров. Кримський
- вул. Мукаачевська
- вул. Леонтовача
- пров. Госпітальєрів
- просп. Джевецького.
Завершити роботи обіцяють до 17:00.
Адреси бюветів в Одесі
У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.
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