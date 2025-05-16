Масове відключення води в Одесі - які адреси та коли відновлять постачання, Інфоксводоканал

Люди біля бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 16 травня, для сотень одеситів тимчасово припинено водопостачання через проведення планових і ремонтів на мережах. Воду обіцяють подати одразу після завершення усіх технічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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В кого немає води

Через проведення ремонтних робіт води сьогодні немає за такими адресами:

Героїв Прикордонників

вул. Віталія Гуляєва

вул. Палубна

вул. Григорія Зленка

вул. Геранева

вул. Докова

вул. Краснова

вул. Танкерна

Адміральський проспект

вул. Шклярука

вул. Новаторов

Люстдорфська дорога 25-31

вул. Купріна

вул. Кавунова

1-й та 2-1 Китобійний провулки

пров. Історичний

пров. Кримський

вул. Мукаачевська

вул. Леонтовача

пров. Госпітальєрів

просп. Джевецького.

Завершити роботи обіцяють до 17:00.

Повідомлення Інфоксу. Фото: скриншот

Адреси бюветів в Одесі

У місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість води у травні. А також про тариф на електрику для одеситів.