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Массовое отключение воды в Одессе — бюветы города

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Дата публикации 16 мая 2025 12:46
Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки, Инфоксводоканал
Люди возле бювета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 мая, для сотен одесситов временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых и ремонтов на сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

  • Героев Пограничников
  • ул. Виталия Гуляева
  • ул. Палубная
  • ул. Григория Зленко
  • ул. Геранева
  • ул. Докова
  • ул. Краснова
  • ул. Танкерная
  • Адмиральский проспект
  • ул. Шклярука
  • ул. Новаторов
  • Люстдорфская дорога 25-31
  • ул. Куприна
  • ул. Арбузная
  • 1-й и 2-1 Китобойный переулки
  • переулок Исторический
  • переулок Крымский
  • ул. Мукаачевская
  • ул. Леонтовача
  • переулок Госпитальеров
  • просп. Джевецкого.

Завершить работы обещают до 17:00.

Массовое отключение воды в Одессе — бюветы города - фото 1
Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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