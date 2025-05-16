Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки, Инфоксводоканал

Люди возле бювета. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 16 мая, для сотен одесситов временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых и ремонтов на сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Реклама

Читайте также:

У кого нет воды

Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:

Героев Пограничников

ул. Виталия Гуляева

ул. Палубная

ул. Григория Зленко

ул. Геранева

ул. Докова

ул. Краснова

ул. Танкерная

Адмиральский проспект

ул. Шклярука

ул. Новаторов

Люстдорфская дорога 25-31

ул. Куприна

ул. Арбузная

1-й и 2-1 Китобойный переулки

переулок Исторический

переулок Крымский

ул. Мукаачевская

ул. Леонтовача

переулок Госпитальеров

просп. Джевецкого.

Завершить работы обещают до 17:00.

Сообщение Инфокса. Фото: скриншот

Адреса бюветов в Одессе

В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район:

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.