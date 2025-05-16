Массовое отключение воды в Одессе - какие адреса и когда возобновят поставки, Инфоксводоканал

Массовое отключение воды в Одессе — бюветы города
Сегодня, 16 мая, для сотен одесситов временно прекращено водоснабжение из-за проведения плановых и ремонтов на сетях. Воду обещают подать сразу после завершения всех технических мероприятий.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
У кого нет воды
Из-за проведения ремонтных работ воды сегодня нет по следующим адресам:
- Героев Пограничников
- ул. Виталия Гуляева
- ул. Палубная
- ул. Григория Зленко
- ул. Геранева
- ул. Докова
- ул. Краснова
- ул. Танкерная
- Адмиральский проспект
- ул. Шклярука
- ул. Новаторов
- Люстдорфская дорога 25-31
- ул. Куприна
- ул. Арбузная
- 1-й и 2-1 Китобойный переулки
- переулок Исторический
- переулок Крымский
- ул. Мукаачевская
- ул. Леонтовача
- переулок Госпитальеров
- просп. Джевецкого.
Завершить работы обещают до 17:00.
Адреса бюветов в Одессе
В городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район:
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, недавно мы писали о стоимости воды в мае. А также о тарифе на электричество для одесситов.
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