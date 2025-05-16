Женщина в Одессе продавала паспорта моряка за деньги - что грозит

Полиция на обыске. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

В Одессе женщина создала коррупционную схему по оформлению мужчинам паспортов моряка. Однако во время получения части денег от клиента за очередную сделку ее задержали правоохранители.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, фигурантка, имея связи в Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков Украины, обещала мужчине за 3 400 долларов посодействовать в оформлении документов. В частности, получить сертификат о прохождении обучения, сдать экзамены и получить паспорт мореплавателя. Полицейские задержали подозреваемую во время получения части взятки в 1700 долларов. Правоохранители изъяли деньги в качестве вещественного доказательства.

Изъятые деньги. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Ей грозит до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о задержании контрабандиста в Одесской области. А также о документах на долгосрочную аренду земли.