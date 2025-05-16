Работы начаты. Фото: одесская мэрия

В Пересыпском районе Одессы начали обновлять перекресток проспекта Князя Владимира Великого и улицы Академика Заболотного. Завершить все мероприятия обещают до 12 августа.

Об этом сообщает одесская мэрия.

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Ремонт перекрестка

В ходе работ планируется отремонтировать дорожное покрытие и заменить трамвайные рельсы. Это должно улучшить транспортную развязку и обеспечить безопасное и удобное движение новых низкопольных трамваев маршрута "Север-Юг". Восстановление проезжей части обещают выполнять поэтапно, без полного перекрытия движения транспорта. Завершить все мероприятия, включая благоустройство и озеленение прилегающей территории, чиновники обещают до 12 августа.

Чиновники на месте ремонта. Фото: одесская мэрия

Напомним, недавно мы писали о том, что медики Одесской области требуют повышения заработных плат. А также о субвенции на автобусы, которые предоставят нашему региону.