Политолог Буряченко: Одесса не будет разменной монетой

Памятник Леониду Утесову в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ночных ток-шоу и комментариях в соцсетях снова появились разговоры о том, что Одесса якобы может стать "разменной монетой" в геополитических договоренностях. Однако эксперты единодушно отрицают такую вероятность. Более того, за время войны город украинизировался, и сегодня он не имеет ничего общего с образом "русского города", навязанного РФ.

Журналисты Новини.LIVE спросили об этом у политолога Алексея Буряченко.

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Одесса — не "разменная монета"

Политолог убежден, что заявления об обмене Одессы на мир — это манипулятивные выдумки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Он говорит, что после победы, Одесса станет культурным центром Украины.

"Это очень упрощенные и нереалистичные формулировки. На самом деле Одесса не только останется украинской, но и имеет все шансы стать ключевым экономическим и культурным центром после победы", — отметил Алексей Буряченко.

По его мнению, миф о "русском городе" давно разрушен. А в городе все чаще преобладает украинский язык. Особенно это заметно в сфере обслуживания.

"Если россияне до сих пор думают, что Одесса такая, как десять лет, назад, то они глубоко ошибаются. Русский язык уже почти не слышен в магазине, на "Привозе" или в театре. Люди здесь четко понимают: им не по пути с Россией", — отметил политолог.

Одесса — фундамент экономического прорыва

Более того, эксперт видит в Одессе будущий фундамент экономического прорыва. Буряченко отмечает, что город должен стать ключевым в послевоенном восстановлении.

"Это могут быть экономические ворота Украины в Европу — с участием американских и европейских инвесторов. Именно Одесса может стать одним из центров послевоенного восстановления государства", — считает политолог.

Напомним, в Одессе стартовали противоаварийные работы в поврежденном доме на улице Ярослава Мудрого, 2. Также мы писали, что в Пересыпском районе Одессы начали обновлять перекресток проспекта Князя Владимира Великого и улицы Академика Заболотного.