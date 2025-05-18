Попередження про небезпеку в Одесі — насувається гроза

Блискавиці під час грози. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі оголосили попередження про небезпечні погодні умови. У понеділок, 19 травня, синоптики прогнозують значний дощ. Діятиме жовтий рівень небезпеки — можливі пориви вітру, короткочасна злива та блискавки.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Шторм в Одесі

Жовтий рівень означає, що погодні умови потенційно небезпечні. Під час грози можливі сильні пориви вітру, блискавки, короткочасні зливи. Мешканцям радять зачиняти вікна, не паркувати авто під деревами, триматися якомога далі від білбордів, ліній електропередач і не виходити без потреби на вулицю під час негоди.

Мінна небезпека

Зазначимо, що шторм посилює мінну небезпеку. Є високий ризик зриву морських мін із якорів, їхнього дрейфування до узбережжя та можливих неконтрольованих підривів. Перебування в пляжній зоні є вкрай небезпечним. У разі виявлення мін або схожих предметів не можна до них торкатися. Слід негайно повідомляти про це за номером 102. Контакти екстрених служб:

Медична допомога: 103

Патрульна служба: 102

Комунальна допомога: 15-01

Нагадаємо, біля узбережжя Одеси військові моряки виявили та знищили чергову ворожу міну. Також ми писали, що в центрі Одеси спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку.