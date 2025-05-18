Предупреждение об опасности в Одессе - надвигается гроза

Молнии во время грозы во время грозы. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе объявили предупреждение об опасных погодных условиях. В понедельник, 19 мая, синоптики прогнозируют значительный дождь. Будет действовать желтый уровень опасности — возможны порывы ветра, кратковременный ливень и молнии.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Шторм в Одессе

Желтый уровень означает, что погодные условия потенциально опасны. Во время грозы возможны сильные порывы ветра, молнии, кратковременные ливни. Жителям советуют закрывать окна, не парковать авто под деревьями, держаться подальше от билбордов, линий электропередач и не выходить без надобности на улицу во время непогоды.

Минная опасность

Отметим, что шторм усиливает минную опасность. Есть высокий риск срыва морских мин с якорей, их дрейфования к побережью и возможных неконтролируемых подрывов. Пребывание в пляжной зоне является крайне опасным. В случае обнаружения мин или похожих предметов нельзя к ним прикасаться. Следует немедленно сообщать об этом по номеру 102. Контакты экстренных служб:

Медицинская помощь: 103

Патрульная служба: 102

Коммунальная помощь: 15-01

Напомним, у побережья Одессы военные моряки обнаружили и уничтожили очередную вражескую мину. Также мы писали, что в центре Одессы вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме.