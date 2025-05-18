Пожежа в Одесі на Преображенській: фото

Рятувальники прибули на місце займання квартири. Фото: ДСНС

Увечері 17 травня в центрі Одеси спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. Полум’я охопило 20 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це у неділю, 18 травня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Пожежа в центрі Одеси

За їхньою інформацією, пожежа сталася близько 21:00 у квартирі на першому поверсі житлового будинку в Приморському районі Одеси. Вогонь швидко поширювався, тож до місця події прибули підрозділи ДСНС.

Рятувальник відновлює дихання після перебування в задимленому приміщенні. Фото: ДСНС

Квартира, яка вигоріла під час пожежі. Фото: ДСНС

О 21:34 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, а ще за 8 хвилин — повністю його ліквідувати. До гасіння залучили 7 одиниць техніки та 26 вогнеборців. Причини пожежі та розмір завданих збитків поки встановлюються.

Рятувальники на місці пожежі. Фото: ДСНС

Мешканці району повідомляють, що бачили густий дим і чули запах гару, але рятувальники спрацювали оперативно, не допустивши поширення вогню на інші квартири.

Мешканець будинку з собакою. Фото: ДСНС

Нагадаємо, біля узбережжя Одеси військові моряки виявили та знищили чергову ворожу міну. Також ми повідомляли про масштабне відключення електроенергії сьогодні в центрі Одеси.