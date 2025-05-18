Пожежа в Одесі на Преображенській: фото

Вогонь у центрі Одеси — з’явилися фото з місця події
Увечері 17 травня в центрі Одеси спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку. Полум’я охопило 20 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав.
Про це у неділю, 18 травня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Пожежа в центрі Одеси
За їхньою інформацією, пожежа сталася близько 21:00 у квартирі на першому поверсі житлового будинку в Приморському районі Одеси. Вогонь швидко поширювався, тож до місця події прибули підрозділи ДСНС.
О 21:34 рятувальникам вдалося локалізувати загоряння, а ще за 8 хвилин — повністю його ліквідувати. До гасіння залучили 7 одиниць техніки та 26 вогнеборців. Причини пожежі та розмір завданих збитків поки встановлюються.
Мешканці району повідомляють, що бачили густий дим і чули запах гару, але рятувальники спрацювали оперативно, не допустивши поширення вогню на інші квартири.
Нагадаємо, біля узбережжя Одеси військові моряки виявили та знищили чергову ворожу міну. Також ми повідомляли про масштабне відключення електроенергії сьогодні в центрі Одеси.
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