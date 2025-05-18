Пожар в Одессе на Преображенской: фото

Огонь в центре Одессы — появились фото с места происшествия
Вечером 17 мая в центре Одессы вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Пламя охватило 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар в центре Одессы
По их информации, пожар произошел около 21:00 в квартире на первом этаже жилого дома в Приморском районе Одессы. Огонь быстро распространялся, поэтому к месту происшествия прибыли подразделения ГСЧС.
В 21:34 спасателям удалось локализовать возгорание, а еще через 8 минут — полностью его ликвидировать. К тушению привлекли 7 единиц техники и 26 пожарных. Причины пожара и размер нанесенного ущерба пока устанавливаются.
Жители района сообщают, что видели густой дым и слышали запах гари, но спасатели сработали оперативно, не допустив распространения огня на другие квартиры.
Напомним, у побережья Одессы военные моряки обнаружили и уничтожили очередную вражескую мину. Также мы сообщали о масштабном отключении электроэнергии сегодня в центре Одессы.
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