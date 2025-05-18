Пожар в Одессе на Преображенской: фото

Спасатели прибыли на место возгорания квартиры. Фото: ГСЧС

Вечером 17 мая в центре Одессы вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. Пламя охватило 20 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Спасатели вырезают двери в квартире, где произошел пожар. Фото: ГСЧС

Пожар в центре Одессы

По их информации, пожар произошел около 21:00 в квартире на первом этаже жилого дома в Приморском районе Одессы. Огонь быстро распространялся, поэтому к месту происшествия прибыли подразделения ГСЧС.

Спасатель восстанавливает дыхание после пребывания в задымленном помещении. Фото: ГСЧС

Квартира, которая выгорела во время пожара. Фото: ГСЧС

В 21:34 спасателям удалось локализовать возгорание, а еще через 8 минут — полностью его ликвидировать. К тушению привлекли 7 единиц техники и 26 пожарных. Причины пожара и размер нанесенного ущерба пока устанавливаются.

Спасатели на месте пожара. Фото: ГСЧС

Жители района сообщают, что видели густой дым и слышали запах гари, но спасатели сработали оперативно, не допустив распространения огня на другие квартиры.

Житель дома с собакой. Фото: ГСЧС

Напомним, у побережья Одессы военные моряки обнаружили и уничтожили очередную вражескую мину. Также мы сообщали о масштабном отключении электроэнергии сегодня в центре Одессы.