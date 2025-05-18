Відключення світла в Одесі сьогодні — адреси

Центр Одеси сьогодні буде без світла — у чому причина
Сьогодні, 18 травня, в Одесі очікується відключення електроенергії на кількох вулицях. Центральний РЕМ проводить планові ремонтні роботи, які триватимуть до 19:00. Відновити електропостачання обіцяють одразу після завершення всіх заходів.
Про це у неділю, 18 травня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де немає світла в Одесі
Відключення світла торкнеться таких адрес:
- вул. Бажана
- вул. Квітнева
- вул. Олексія Косяченка
- вул. Миколи Лисенка
- вул. Йозефа Прибіка
- вул. Сільська
- вул. Тесс
- вул. Туристська
Ремонтні бригади вже працюють у зазначених районах. Енергетики обіцяють відновити подачу світла одразу після завершення робіт.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Одеському регіоні 18 травня графіки відключень електроенергії не планують — ситуація поки що стабільна. Також ми повідомляли, що влітку можливі графіки відключення світла, якщо буде сильна спека.
Читайте Новини.LIVE!