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Центр Одеси сьогодні буде без світла — у чому причина

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Дата публікації: 18 травня 2025 09:51
Відключення світла в Одесі сьогодні — адреси
Енергетики ремонтують обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 18 травня, в Одесі очікується відключення електроенергії на кількох вулицях. Центральний РЕМ проводить планові ремонтні роботи, які триватимуть до 19:00. Відновити електропостачання обіцяють одразу після завершення всіх заходів.

Про це у неділю, 18 травня, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Повідомлення міськради. Фото: скриншот

Де немає світла в Одесі

Відключення світла торкнеться таких адрес:

  • вул. Бажана
  • вул. Квітнева
  • вул. Олексія Косяченка
  • вул. Миколи Лисенка
  • вул. Йозефа Прибіка
  • вул. Сільська
  • вул. Тесс
  • вул. Туристська

Ремонтні бригади вже працюють у зазначених районах. Енергетики обіцяють відновити подачу світла одразу після завершення робіт.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Одеському регіоні 18 травня графіки відключень електроенергії не планують — ситуація поки що стабільна. Також ми повідомляли, що влітку можливі графіки відключення світла, якщо буде сильна спека.

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Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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