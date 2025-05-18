Отключение света в Одессе сегодня - адреса

Центр Одессы сегодня будет без света — в чем причина
Сегодня, 18 мая, в Одессе ожидается отключение электроэнергии на нескольких улицах. Центральный РЭС проводит плановые ремонтные работы, которые продлятся до 19:00. Восстановить электроснабжение обещают сразу после завершения всех мероприятий.
Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Где нет света в Одессе
Отключение света коснется таких адресов:
- ул. Бажана
- ул. Апрельская
- ул. Алексея Косяченко
- ул. Николая Лысенко
- ул. Йозефа Прибика
- ул. Сельская
- ул. Тесс
- ул. Туристская
Ремонтные бригады уже работают в указанных районах. Энергетики обещают восстановить подачу света сразу после завершения работ.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Одесском регионе 18 мая графики отключений электроэнергии не планируют — ситуация пока что стабильная. Также мы сообщали, что летом возможны графики отключения света, если будет сильная жара.
Читайте Новини.LIVE!