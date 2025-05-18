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Центр Одессы сегодня будет без света — в чем причина

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Дата публикации 18 мая 2025 09:51
Отключение света в Одессе сегодня - адреса
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 18 мая, в Одессе ожидается отключение электроэнергии на нескольких улицах. Центральный РЭС проводит плановые ремонтные работы, которые продлятся до 19:00. Восстановить электроснабжение обещают сразу после завершения всех мероприятий.

Об этом в воскресенье, 18 мая, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Сообщение горсовета. Фото: скриншот

Где нет света в Одессе

Отключение света коснется таких адресов:

  • ул. Бажана
  • ул. Апрельская
  • ул. Алексея Косяченко
  • ул. Николая Лысенко
  • ул. Йозефа Прибика
  • ул. Сельская
  • ул. Тесс
  • ул. Туристская

Ремонтные бригады уже работают в указанных районах. Энергетики обещают восстановить подачу света сразу после завершения работ.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одесском регионе 18 мая графики отключений электроэнергии не планируют — ситуация пока что стабильная. Также мы сообщали, что летом возможны графики отключения света, если будет сильная жара.

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Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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