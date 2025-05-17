Ситуація з електропостачанням в Одесі 18 травня

Будинок без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні триває активне відновлення мереж. В Одеському регіоні 18 травня відключень електроенергії не планують — ситуація поки що стабільна.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, мешканців Одеси та області попереджають про жовтий рівень небезпеки на узбережжі у ніч проти 18 травня. Також ми писали, що у селі на Одещині пожежа в господарській будівлі забрала життя двох маленьких хлопчиків.