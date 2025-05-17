Ситуація з електропостачанням в Одесі 18 травня

Відключення світла в Одесі — де дізнатись графіки
В Україні триває активне відновлення мереж. В Одеському регіоні 18 травня відключень електроенергії не планують — ситуація поки що стабільна.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки введуть, то енергетики проінформують заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, мешканців Одеси та області попереджають про жовтий рівень небезпеки на узбережжі у ніч проти 18 травня. Також ми писали, що у селі на Одещині пожежа в господарській будівлі забрала життя двох маленьких хлопчиків.
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