Ситуация с электроснабжением в Одессе 18 мая

Отключение света в Одессе — где узнать графики
В Украине продолжается активное восстановление сетей. В Одесском регионе 18 мая отключений электроэнергии не планируют — ситуация пока стабильная.
Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.
Где узнать графики
Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, жителей Одессы и области предупреждают о желтом уровне опасности на побережье в ночь на 18 мая. Также мы писали, что в селе в Одесской области пожар в хозяйственной постройке унес жизни двух маленьких мальчиков.
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