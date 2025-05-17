Ситуация с электроснабжением в Одессе 18 мая

Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине продолжается активное восстановление сетей. В Одесском регионе 18 мая отключений электроэнергии не планируют — ситуация пока стабильная.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, жителей Одессы и области предупреждают о желтом уровне опасности на побережье в ночь на 18 мая. Также мы писали, что в селе в Одесской области пожар в хозяйственной постройке унес жизни двух маленьких мальчиков.