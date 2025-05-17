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Отключение света в Одессе — где узнать графики

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Дата публикации 17 мая 2025 20:44
Ситуация с электроснабжением в Одессе 18 мая
Дом без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине продолжается активное восстановление сетей. В Одесском регионе 18 мая отключений электроэнергии не планируют — ситуация пока стабильная. 

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то энергетики проинформируют заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, жителей Одессы и области предупреждают о желтом уровне опасности на побережье в ночь на 18 мая. Также мы писали, что в селе в Одесской области пожар в хозяйственной постройке унес жизни двух маленьких мальчиков.

Одесса Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет графики отключений света
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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