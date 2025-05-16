Графіки відключень світла на завтра - чи задіють їх в Одесі, прогноз від ДТЕК та Укренерго

Одеса вночі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Укренерго ще закликають заощаджувати електроенергію з 14:00 до 22:00, оскільки ситуація з постачанням може змінюватись. Проте завтра, 17 травня, в Одесі вводити обмеження подачі світла поки не планують.

Такий висновок можна зробити з того, що ні ДТЕК, ні Укренерго не попереджали про обмеження.

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Споживання не змінилося

Споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 16 травня, станом на 9:30, воно було таким же, як в цей час попереднього дня — у четвер. Причина — хмарна погода з дощем у кількох регіонах, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання енергоспоживання із загальної мережі.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж запровадять, то енергетики попередять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на світло у травні. А також про те, чому сьогодні відключали воду в Одесі.