Графики отключений света на завтра - задействуют ли их в Одессе, прогноз от ДТЭК и Укрэнерго

Графики отключений на завтра — будет ли у одесситов свет
В Укрэнерго еще призывают экономить электроэнергию с 14:00 до 22:00, поскольку ситуация с поставками может меняться. Однако завтра, 17 мая, в Одессе вводить ограничения подачи света пока не планируют.
Такой вывод можно сделать из того, что ни ДТЭК, ни Укрэнерго не предупреждали об ограничении.
Потребление не изменилось
Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 16 мая, по состоянию на 9:30, оно было таким же, как в это время предыдущего дня — в четверг. Причина — облачная погода с дождем в нескольких регионах, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующий рост энергопотребления из общей сети.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на свет в мае. А также о том, почему сегодня отключали воду в Одессе.
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