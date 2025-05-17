Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса На Одещині в пожежі загинули діти — подробиці

На Одещині в пожежі загинули діти — подробиці

Ua en ru
Дата публікації: 17 травня 2025 13:55
Пожежа в Нових Маяках: загинули двоє малолітніх дітей
Будинок у якому загинули діти. Фото: ДСНС

У селі на Одещині сталася страшна трагедія. Пожежа в господарській будівлі забрала життя двох маленьких хлопчиків. Рятувальники прибули на місце, але було вже пізно.

Про це у суботу, 17 травня повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області

Реклама
Читайте також:
На Одещині в пожежі загинули діти — подробиці - фото 1
Рятувальник гасить вогонь. Фото: ДСНС

Пожежа в Маяках

Сьогодні, 17 травня, у селі Нові Маяки Березівського району спалахнула пожежа в одній із господарських споруд. На місце виклику прибули рятувальники, які задіяли дві одиниці техніки та шість вогнеборців. Під час гасіння вогню вони виявили тіла двох хлопчиків — 2018 і 2019 років народження.

На Одещині в пожежі загинули діти — подробиці - фото 2
Будівля, яка згоріла. Фото: ДСНС
На Одещині в пожежі загинули діти — подробиці - фото 3
Пожежники на місці події. Фото: ДСНС

Пожежу вдалося локалізувати, але врятувати дітей було вже неможливо. Наразі обставини загоряння та причина перебування дітей у небезпечному місці встановлюються. Правоохоронні органи проводять перевірку.

Нагадаємо, неподалік селища Доброслав трапилась смертельна аварія за участю трьох авто. Також ми писали, що в Одесі стартували протиаварійні роботи в пошкодженому будинку на вулиці Ярослава Мудрого, 2. 

Одеса пожежа Одеська область Новини Одеси вогонь загибель
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /